El Caudal se la juega a todo o nada

El Caudal Deportivo se juega toda la temporada en noventa minutos. El conjunto mierense recibe esta tarde (18 horas) al Pontevedra en el Hermanos Antuña. Las cuentas para el conjunto asturiano son sencillas. Los caudalistas necesitan una victoria en esta última jornada del campeonato de Liga en Segunda División B para certificar la permanencia en la categoría o un empate y que el Boiro y el Mutilvera no ganen en sus respectivos compromisos ante el Burgos y el Palencia. No obstante, en el vestuario del equipo de Mieres solamente se piensa en ganar y no depender de terceros.

Para la cita más importante del año, Iván Ania podrá contar finalmente con Félix Quero después de que el Comité de Competición haya dejado sin efecto la cartulina amarilla que el jugador avilesino vio el pasado domingo en Vigo.

El preparador asturiano recupera además a uno de los hombres más determinantes en su esquema. Xavi Annunziata ya está restablecido de las molestias que le impidieron jugar en la última jornada, al igual que Ernesto y el chileno Alí Manoucherhí, dos jugadores que también se perdieron el último partido por diferentes molestias. Por su parte, el delantero Roni también está en condiciones para recibir al cuadro pontevedrés, pese a resentirse en los últimos días de su esguince de tobillo que sufrió jornadas atrás.

Los que no podrán estar en el compromiso de esta tarde son el sancionado Noel Alonso, que en Barreiro vio la quinta cartulina amarilla y deberá de cumplir ciclo, ni tampoco el lesionado Armando Invernón. La ausencia de estos dos jugadores en el lateral izquierdo hacen que Colo se postule para ocupar esa demarcación.

Con estas premisas, el técnico ovetense podría formar sobre el sintético del Hermanos Antuña con un once compuesto por Bussmann bajo palos; Pelayo Castañón, Cristian, Saavedra y Colo, en línea defensiva; Óscar Pérez y Ríchard actuarían en el doble pivote, con Quero y Jaime por las banda, con Annunziata como enlace y con Javi Sánchez como referencia en el ataque.

El club quiere el municipal mierense presente un lleno absoluto y ha puesto en marcha a lo largo de la semana varias medidas para que la afición acuda en masa al partido. Entre ellas, el acceso gratuito a quien acuda con la camiseta del equipo y a los menores de 18 años, entradas anticipadas a tres euros o localidades de acompañante para los socios. Se espera por lo tanto un buen ambiente en las gradas para que los aficionados empujen al equipo hacia el objetivo de la permanencia.

Un rival con los deberes hechos

Enfrente estará el Pontevedra, un equipo que llega a esta última jornada con los deberes hechos tras conseguir el pasado fin de semana su clasificación matemática para los 'play off' de ascenso a Segunda División. Lo lograba gracias a un tanto del gijonés Iker Alegre, en el minuto 87 del partido que el pasado sábado enfrentó al cuadro gallego frente a la Arandina.

Para el partido de hoy Luisito no podrá contar con los sancionados Miguel Loureiro y Bruno. A estas ausencias hay que añadir la de los lesionados Mario Barco y Capi. El técnico además ya adelantó que tampoco serán de la partida Álex Fernández, Añón y Able Suárez, todos ellos a una amarilla de la suspensión. En este sentido, el entrenador granate no quiere arriesgarse a perderlos de cara al choque de ida de la primera eliminatoria de la lucha por el ascenso a Segunda División.