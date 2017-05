Maikel Álvarez, el asturiano de los brazos de acero

No es el pentatlón de lanzamientos una disciplina muy popular en Asturias, tampoco en el norte peninsular. A lo largo del año, apenas se celebran en la zona cantábrica un puñado de pruebas de este deporte que engloba los cinco lanzamientos de atletismo: martillo, peso, disco, jabalina y martillo pesado, por ese orden. La falta de tradición, no obstante, no ha impedido al belmontino Miguel Álvarez Cuervo hacerse con un nombre dentro del circuito nacional e internacional de la especialidad. Hace solo dos días, Maikel –como lo conocen los amigos– se proclamó en Logroño campeón de España de pentalanzamiento en categoría M40, restringida a los mayores de 40 años. Era la quinta vez que subía a lo más alto del podium para recibir la corona nacional.

Maikel no se esperaba lograr tan buen resultado en el nacional de este pasado fin de semana. Sus dudas tenían como origen un accidente sufrido hace un par de años. “Perdí un dedo de la mano izquierda y por eso también el campeonato de entonces. Ahora estoy saliendo adelante, pero no me veía capaz de estar tan arriba”, reconoce. Su título es el fruto de tres horas diarias dedicadas al atletismo entre preparación propia y ajena, ya que también ejerce como entrenador en escuelas deportivas en la modalidad de lanzamiento.

La temporada en lanzamiento en España comienza en el mes de marzo y se prolonga hasta julio. Las competiciones de pentalazamiento que pueden alcanzar las siete horas de duración, como sucedió en el campeonato del domingo. Los atletas tienen tres lanzamientos en cada prueba y hasta que no terminan todos no se pasa a la siguiente. “En este deporte los que destacan suelen ser los martillistas, yo en cambio soy jabalinista explica Maikel. En su rutina de entrenamientos suele hacer dos clases de lanzamientos al día, aunque la base de todo es otra, según comenta entre bromas: “El otro día me decía un compañero que el entrenamiento que hacemos, y que yo llevo haciendo veinticinco años, ahora se llama ‘crossfit’. Ahora está muy de moda, pero lo de las pesas y los movimientos de halterofilia lleva muchos años inventado”.

Compaginar el deporte con la vida personal y laboral es uno de los hándicaps a los que se enfrenta día a día Maikel Álvarez, aunque su pasión por el atletismo siempre consigue que su agenda termine cuadrando. «Trabajo a turnos en una empresa de iluminación y no me resulta fácil organizarme», reconoce.

Maikel Álvarez compite con el equipo de la Universidad de Oviedo, lo que le permite disponer de sus instalaciones para los entrenamientos. En el verano de 2018 afrontará el Mundial de Veteranos en Málaga y en diciembre tiene previsto participar en el Campeonato de Europa de pista cubierta en Madrid. Eso, no obstante, son aún objetivo lejanos: «Lo más inmediato es hacerlo bien con la Universidad de Oviedo en la liga. Este año creo que tenemos equipo para subir, de lo mejor de Europa. En peso está Ramón Jeremías, en jabalina está Jonathan da Silvo, en martillo destaca Carlos Lafuente y yo hago cualquiera de las pruebas, porque al hace pentalanzamiento tengo buena marca en todo». El primer reto del equipo llegará este fin de semana en Las Mestas.

En el Campeonato de España de Logroño, Maikel Álvarez sumó 3.513 puntos. El récord nacional en su categoría está en 3.521 puntos, por lo que alcanzarlo entra en sus planes de futuro. El único inconveniente es la escasez de pruebas que existen en el norte. «Es una pena, pero espero poder intentarlo otra vez pronto. Claro que me haría ilusió lograrlo», concluye el atleta asturiano.