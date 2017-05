El sueño americano de dos tritones grupistas

Una aventura al otro lado del charco para crecer deportivamente. Diego y Ana Menéndez, nadadores de la escuela del Grupo de Cultura Covadonga, decidieron hace un año mejorar su rendimiento a todos los niveles. Ambos tritones grupistas, unidos al mismo tiempo sentimentalmente, optaron por dar un giro a su vida y trasladarse a Estados Unidos para competir en universidades americanas y para, al mismo tiempo, realizar los estudios de Ciencias de la Actividad Física.

La experiencia ha sido satisfactoria para los dos y ahora pasan unos meses en casa antes de regresar en el mes de agosto a Norteamérica.

Diego Menéndez (Gijón, 1996) comenta que su estancia este curso en la Universidad de Cumberlands, en Kentucky, «ha resultado muy positiva porque saqué un buen rendimiento a nivel deportivo al conseguir tiempos más óptimos en las pruebas de 500, 1.650, 200 y 300, unas distancias distintas a las tradicionales aquí en Europa, pero que me valen perfectamente para seguir progresando». El nadador grupista está convencido de que acertó en irse a Estados Unidos porque, a su juicio, «el deporte en España va por un lado y los estudios, por otro». El nadador, en este sentido, se queja de que «aquí no me permitían competir cuando tenía exámenes u otro tipo de obligaciones en la Universidad».

A Ana Menéndez (Pola de Siero, 1998) le resultó un poco más complicado su traslado a la Universidad de Carolina del Sur. «Mi primer curso en Estados Unidos fue muy bueno, aunque no mejoré en la medida que pensaba las marcas que tengo. Pero estoy convencida de que iré creciendo poco a poco cuando vuelva este año», precisa. También asegura que su decisión de marcharse fue acertada «porque es la única manera de estudiar y hacer deporte al nivel que quiero, aunque reconozco que me costó adaptarme».

Diego Menéndez, tras sus buenos resultados este ejercicio, quiere dar otro paso más. Y para ello ha optado por incorporarse a la Universidad de Limestone, en Carolina del Sur. Al margen de que se encontrará más cerca de su novia, el nadador del Grupo afirma que «voy a estar más a gusto ya que la oferta es más interesante de cara a mis objetivos».

El destacado nadador gijonés se marca como reto estar en la Copa de España con el equipo del Grupo el próximo año para competir a buen nivel, aunque quiere ver su progresión en los Campeonatos de España de verano. «Confío en ver la progresión que experimenté en Estados Unidos sobre todo en el Nacional», afirma con rotundidad.

«Estar en unos Juegos»

Mientras, Ana Menéndez, que continuará en la Universidad de Carolina del Sur, participó tras su regreso a casa en la reciente Copa de España que se celebró en el Santa Olaya. La nadadora del Grupo, medallista nacional en infantil y júnior en 100 y 200 braza -pruebas en las que es una auténtica especialista-, espera hacer un buen papel en los Campeonatos de España que se celebrarán en Tarrasa la primera semana de agosto.

Pero la sierense muestra una gran ambición y va aún más lejos. «Tengo como objetivo volver al equipo nacional», afirma y reconoce que «habrá que trabajar mucho para ello», aunque su gran meta pasa «por participar algún día en unos Juegos Olímpicos representando a España».

Diego y Ana Menéndez esperan aprovechar bien el verano para entrenarse en el Grupo y regresar a Estados Unidos con las 'pilas' bien cargadas para seguir alimentando sus sueños en el sacrificado deporte de la natación.