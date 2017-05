Un equipo por la integración racial

Cuentan que la historia arrancó por un error de imprenta. El 5 de agosto de 1903, en pleno invierno en Sídney, la selección de rugby de Nueva Zelanda machacó a la de Australia con un contundente 22-3 en su primer partido internacional. Todo el equipo brilló, pero al periodista del diario 'The New Zealand Herald' le llamó especialmente la atención la actuación de la línea de defensores, conocida en la jerga del deporte como los 'backs'. De ahí que decidiera arrancar su crónica con un titular que destacara su papel: 'All backs' ('la defensa lo fue todo').

El corrector de la imprenta, sin embargo, no entendió el juego de palabras y creyó que se trataba de un error, así que lo cambió al entender que su compañero lo que en realidad quería era destacar el uniforme negro de la selección neozelandesa. Al día siguiente, en la sección deportiva del diario, apareció la primera mención escrita a los temibles 'All Blacks', el equipo de rugby más laureado de todos los tiempos.

A las doce del mediodía en Asturias -diez de la noche en Nueva Zelanda-, los 'All Blacks' y sus miles de seguidores supieron que el jurado del Premio Princesa de Asturias en la categoría de Deportes les otorgaba el galardón de 2017 por los éxitos acumulados desde aquel histórico día. El año pasado ya estuvieron a punto de lograrlo, pero perdieron en la votación final ante el triatleta gallego Javier Gómez Noya por 9-5.

De las 24 candidaturas presentadas en esta edición, la selección de rugby neozelandesa se impuso en todas las votaciones por sus «extraordinarios éxitos deportivos y por reflejar grandes valores como la solidaridad y la deportividad», según el acta del jurado, leído por el presidente Abel Antón en el Salón Covadonga del Hotel Reconquista de Oviedo

La atleta norteamericana Kathrine Switzer, que en 1967 se convirtió en la primera mujer que corrió una maratón, finalizó en segunda posición en la votación, seguida de la también atleta Ruth Beitia y del futbolista Andrés Iniesta.

La candidaturade los 'All Blacks' fue propuesta por Manuel Pradas Romaní, embajador de España en Nueva Zelanda, y por Ramón Moreno, director de Casa Asia. El año pasado ya acarició el premio Princesa de Asturias, pero el triatleta gallego Javier Gómez Noya recibió más apoyos en la votación final.

Ganadores de tres Mundiales

El jurado valora que los 'All Blacks' son «un ejemplo de integración racial y cultural, que ha contribuido a la unidad de neozelandeses de diferente origen, simbolizado en la haka», la feroz danza de origen maorí que interpretan antes de sus partidos para intimidar a sus rivales. Su primer testimonio en forma de vídeo data del año 1922. El acta añade que también se ha valorado «el altísimo porcentaje de victorias» de la selección neozelandesa, que la sitúa «entre los equipos más exitosos de cualquier deporte». En ese sentido cabe destacar que los 'All Blacks' han ganado tres mundiales de los ocho disputados hasta la fecha, el último en 2015, y que solamente cinco países han conseguido derrotarlos en un partido oficial.

La selección neozelandesa es el orgullo de un país donde el rugby creció al amparo de sus éxitos hasta convertirse en el gran deporte nacional. Miles de niños pueblan los fines de semanas los parques y campos soñando con convertirse algún día en un 'All Black'.

El primero que lo hizo, sin saberlo, fue un joven llamado Charles Monro cuando regresó en 1870 a Nueva Zelanda tras completar sus estudios en Inglaterra. En su maleta trajo unas cuantas pelotas y un libro con las reglas básicas de una disciplina que lo había enamorado. Nada más llegar a su ciudad natal, Nelson habló con el club de fútbol de la localidad para organizar en el jardín botánico el primer partido de rugby disputado en Nueva Zelanda.

Él mismo ejerció como jugador en uno de los equipos y árbitro ante apenas doscientos espectadores. Los periódicos ni siquiera hicieron entonces mención al acto. Unos años después, un error de imprenta arrancaría una historia que vivió ayer uno de sus capítulos más grandes en el Hotel Reconquista de Oviedo.