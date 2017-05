«La Fundación debe tener más visibilidad dentro y fuera de Avilés»

El exjugador y entrenador de baloncesto y gestor deportivo, Juan Bedia, cumple apenas unos días como gerente de la Fundación Deporte Avilés (Fundavi), cargo al que ha llegado en sustitución de Nacho Díaz Cela, ya en Madrid como miembro de la Federación Española de Piragüismo. Experto en la materia, Bedia llega con «mucha ilusión» y con el objetivo claro de «dar visibilidad a Fundavi».

Lleva muy poco tiempo como gerente, pero ya conocía la Fundación tras su etapa como entrenador del Garmat Avilés. ¿Qué se ha encontrado?

Bueno, creo que Fundavi es en primer lugar una gran idea del Ayuntamiento. Pocos consistorios en España han hecho esto, se me ocurre Alcobendas y pocos más, y creo que es lo mejor para separar las cosas y ayudar mejor a los clubes de categoría nacional. Pienso que Nacho Díaz Cela ha venido haciendo un gran trabajo estos años, y mi principal objetivo es darle mayor visibilidad a la Fundación.

¿Qué ideas tiene para conseguirlo a corto plazo?

Si hiciésemos una encuesta, estoy seguro de que mucha gente de Avilés no sabe lo que es Fundavi, o quizá ha leído o escuchado el nombre pero no sabe a lo que se dedica. Tenemos que trabajar sobre eso. Estar más presentes en todos los sitios, organizar más cosas... Somos una Fundación única en Asturias, muy importante, y eso se debe saber dentro y fuera del deporte.

Llega procedente del Lealtad, club al que ayudó sobre todo en los campos de la comunicación y la captación de publicidad. ¿Por qué su salida y por qué Fundavi?

En Villaviciosa estuve dos años y medio muy positivos tanto para el club como para mí. La directiva delegó mucho en mí e hice un poco de todo. Allí nunca se habían preocupado mucho ni de la publicidad ni de la comunicación y me tocó empezar de cero, desde conseguir patrocinadores de todo tipo hasta manejar las redes sociales, pasando por la construcción de una sala de prensa, 'photocall', mesas y sillas para los profesionales de la radio... De todas formas, de lo más orgulloso que estoy fue de la campaña que hicimos con el Racing de Santander. Vinieron 4.000 personas, la Villa fue una fiesta y el club sacó grandes beneficios. Me marché porque se había acabado una etapa y ahora afronto con mucha ilusión este nuevo reto. Yo necesito estar ilusionado.

¿Ya se ha reunido con los presidentes de los clubes? ¿Qué tal ve a los equipos?

Poco a poco me voy reuniendo con todo el mundo y les pregunto muchas cosas. Quiero saber cómo está todo y ayudarles en todo lo que pueda. Para mí son todos iguales, vienen de hacer una buena temporada y merecen mi máxima atención y admiración con independencia de su categoría, modalidad deportiva y que sea masculino o femenino. Me considero un gran defensor del deporte femenino y por supuesto del adaptado, pues además de entrenador del propio Garmat Avilés he sido seleccionador nacional.

Una de las principales funciones de la Fundación es captar la mayor cantidad posible de patrocinadores para así ayudar económicamente a los clubes. ¿Lo ve factible?

Fundavi es una entidad ejemplar, con una trayectoria impecable desde hace casi catorce años y quiero dar a conocer a todas las empresas asturianas su existencia y actividades para recabar apoyos en forma de donación que contribuiría a potenciar sensiblemente el deporte avilesino que compite a nivel nacional. Ya tengo conversaciones abiertas y soy optimista. Por trabajo y ganas no va a ser.