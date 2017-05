La renuncia del Cide Mallorca abre las puertas del Grupo a la Superliga

El equipo de Superliga femenina 2 del Grupo Covadonga tiene muchas opciones de jugar la próxima temporada en la máxima categoría del voleibol nacional. La renuncia a jugar en la élite que hizo ayer de manera oficial el Cide de Palma de Mallorca, segundo en la fase de ascenso tras el Arona de Tenerife del gijonés Jaime Fernández Barros, abre las puertas de la antigua División de Honor al conjunto grupista, que acarició el salto de categoría en las eliminatorias de ascenso.

Tras conocer la decisión de la entidad balear, la directiva que preside Antonio Corripio y el director deportivo, Nacho Aybar, pusieron toda la maquinaria a funcionar para sopesar la viabilidad de esta posibilidad, ya que por derechos deportivos al equipo grupista, como tercer clasificado en el 'play off', le correspondería jugar la campaña venidera en la Superliga.

El principal problema con el que se pueden encontrar los responsables de la entidad de Las Mestas es en el apartado de refuerzos. La filosofía de los dirigentes del Grupo Covadonga es jugar fundamentalmente con jugadoras de casa, pero sin fichajes no se puede competir con muchas garantías. No obstante se tiene mucha confianza en la gran calidad de las canteranas, producto del excelente trabajo de los entrenadores de la casa, para afrontar un proyecto en la élite, aunque asumen que el potencial no sería como el del resto de los equipos.

Así las cosas, Aybar se reunió ayer con Pablo Méndez, jefe de la sección de voleibol, y con Saúl Pérez, entrenador del primer equipo grupista, después de conocer la noticia de la renuncia del 'seis' mallorquín para estudiar a fondo si el equipo sale a competir finalmente en la élite la próxima temporada.

Según pudo saber este periódico, el salto de categoría estará condicionado a criterios técnicos por encima de los económicos, pese a que en la Superliga los costes son algo mayores. En las próximas horas, la Federación Española de Voleibol ofrecerá la plaza del Cide al Grupo Covadonga a fin de conocer su disposición y los rectores de la polideportiva sociedad gijonesa tendrán que dar una respuesta a la mayor brevedad.