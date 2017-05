El Narcea y el Sella copan las capturas de la jornada

La jornada de ayer se cerró con diez capturas en dos de los seis principales ríos asturianos. El Narcea y el Sella fueron los únicos caudales en los que se echaron a tierra varios salmones.

Rubén Rodríguez García, de Oviedo, logró pescar el mayor ejemplar en el Narcea con cebo natural. Su pieza llegó a los 6 kilos y 900 gramos. Además del ovetense, Pedro Juan Martínez de Avilés (4,4 kilos) en zona libre, Manuel Victoriano García, Oviedo, (5, 4 kilos) a cucharilla, Juan Manuel García, Corias, (4, 3 kilos), un deportista de Pravia a mosca (5, 1 kilos) y José Luis Pérez, el Felgueroso con cebo natural (4, 1 kilos) fueron afortunados.

Por otro lado, en el río Sella se lograron capturar cuatro salmones. Fabián García Ahuerta, Cangas de Onís, en zona libre y con cebo artificial (5,5 kilos); Juan Antonio González, Ribadesella, en zona libre baja (4, 6 kilos); José Antonio Gonzalo Suero, de Bedoria, en zona libre media (4, 4 kilos) e Ignacio Gómez, de Pravia (5, 2 kilos).

La jornada se cerró sin ejemplares tanto en el Eo como en el Esva y el Cares. En el primero de ellos, las tormentas no fueron muy largas por lo que no se notó en el caudal del río. En cuanto al Cares, sí que hubo ambiente en la zona oriental, pero no se pescó.

Por último, el Esva es el único caudal que todavía no se ha estrenado en la temporada de pesca. Con los diez ejemplares echados a tierra ayer, en Asturias ya se han pescado un 154 salmones sumando el Eo, Narcea, Sella y Cares.