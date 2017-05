Jóvenes y rápidos campeones

El Campeonato de Asturias de ajedrez rápido para jóvenes reunió a un centenar y medio de participantes, distribuidos en cinco categorías de edad. Enzo Scaravaglione ganó el oro en sub 8, mientras que Edén Álvarez y Pablo Noval, que realizaron los mismos puntos que el campeón, pero con peor desempate, tuvieron que conformarse con la plata y el bronce, respectivamente. Les siguieron en la tabla Mauro Álvarez, con cinco puntos y Miguel Ángel Taca, Álvaro García, Enol Menéndez y Juan González, con cuatro puntos, hasta totalizar los 29 inscritos.

En categoría sub 10, arrolló Ángel Martín, que ganó las siete partidas. La plata fue para Hugo Varela, con seis puntos y el bronce para Ángel Álvarez, con cinco. Con él empataron David Junquera, Iván Patón, Lucas Antuña, Iyán Martínez, Marién Bagüés, David Ronderos y Alejandro Vega, hasta totalizar 46 participantes.

En el grupo para los sub 12, venció Eduardo Castro. Aitor Siscar sumó los mismos puntos que el vencedor, seis, pero con peor desempate, y completó el podio Miguel Suárez. Con él empataron Paula Martínez, Omar Fernández, Eloy Suárez y Adrián Fernández. Participaron 29 jóvenes.

Jonás Prado fue muy superior en categoría sub 14 y venció en todas las partidas. Segundo fue Adán Álvarez, que realizó cinco puntos y medio, y tercero fue Iyán Guedes, que sumó cinco. Los mismos puntos, pero sin premio, anotó Paula Bermúdez. Se inscribieron 23 jugadores.

Por último, sorprendió Steve Badillo al inscribirse en categoría sub 16 cuando aún es sub 12, pero el resultado no pudo ser mejor pues ganó los siete duelos que sostuvo y se proclamó campeón con gran autoridad. El podio lo completaron Abel Carbajal e Illán Marcilla. Jugaron dieciséis ajedrecistas. Los campeones de cada grupo de edad ganaron también su plaza para disputar los distintos nacionales de la modalidad.

Avilés Activa

Inapelable victoria de Iyán Guedes en la cuarta jornada del Circuito Activa de Avilés. El evento fue ganando en intensidad a medida que se iban disputando las partidas, alcanzando su punto álgido con el enfrentamiento en la última rond, entre los dos líderes: Iyán y David Vigón, que hasta entonces mantenían una puntuación perfecta. Iyán supo imponer la iniciativa que las blancas conceden y venció al conseguir ganar las cinco partidas disputadas.

En la categoría sub1, Guillermo Pulido fue el vencedor, exibiendo un excelente nivel de juego. Cabe destacar también la actuación de Marcos León, que impuso su clase en la categoría sub12, consiguiendo ganar a algún jugador senior también.