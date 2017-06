Avilés también apuesta por el deporte en verano

La sala de prensa del Ayuntamiento de Avilés acogió ayer la presentación de la campaña veraniega de la Fundación Deportiva Municipal, que en esta edición ofrecerá algo más de 6.000 plazas en 26 actividades para los meses de julio, agosto y septiembre. Una oferta que incluye deportes acuáticos, actividades de sala y cancha (aeróbic con step, yoga, GAP, pilates, multiactividad, gimnasia de mantenimiento para personas adultas, zumba, hipopresivos y ciclismo indoor) y actividades al aire libre (cursillos de tenis y gimnasia en parques).

Para este bloque, los plazos de matrícula son los siguientes: a partir del miércoles 7 para las actividades acuáticas y del jueves 8 para las actividades de cancha, sala y al aire libre. La inscripción en las actividades deportivas puede realizarse de las siguientes formas: por internet en www.aviles.es (plazas limitadas) o presencialmente en cualquiera de los polideportivos de la ciudad.

La fórmula establecida de pago para las distintas actividades programadas será en metálico, exceptuando los pagos de inscripciones por internet, que se realizarán conforme al procedimiento establecido. Dicha inscripción será en formato de listas de espera, por lo que no es necesario realizar ningún pago en el momento de inscribirse. Además, la FDM comunicará a las personas inscritas en una actividad si ésta se suspende por no llegar al número mínimo de inscritos. De no recibir ningún aviso, las personas inscritas podrán pasar por las instalaciones deportivas municipales abiertas al público para formalizar el pago de la actividad desde cuatro días antes de su inicio.

El Apple Bowl tendrá lugar del 3 al 6 de julio y el 41 Rallye de Avilés histórico el día 8

Los precios varían en función de la actividad y del número de días por los que se opte. Son más reducidos para mayores de 64 años y personas con discapacidad. Oscilan entre los 8,70 euros de la gimnasia al aire libre en parques y los 26,80 euros mensuales de la multiactividad tres días a la semana.

Eventos deportivos

Además de estas actividades, la Fundación Deportiva Municipal ha organizado o contribuido a la organización de los siguientes dieciséis eventos que se desarrollarán en la ciudad este verano. Así, el 10 de junio se disputarán el Trofeo Pedro Menéndez de Escuelas del Norte de natación sincronizada en El Quirinal, y los 10 kilómetros de Avilés, con salida y meta en la Plaza de España; el 10 y el 11 el Torneo de Fútbol-8 Benjamín Villa de Avilés, organizado por el Quirinal en Santo Domingo; el 17 el Torneo de Gimnasia Rítmica Villa de Avilés en El Quirinal y el Día del Deporte Urbano; el 18 el Domingo saludable en familia; y el 24 la Fiesta de la bicicleta.

En julio, del 3 al 6 tendrá lugar el Campeonato Internacional Cadete de Tenis Trofeo de la Manzana Apple Bowl en el Real Club de Tenis de Avilés; y el 8 el Rallye de Avilés. Para agosto quedan el día 8 la Regata San Agustín de Piragüismo; del 18 al 20 el 3x3 Baloncesto en la Calle en el Centro Niemeyer; del 18 al 28 el Trofeo Ayuntamiento de Avilés de Tenis en el Real Club de Tenis de Avilés; y el 19 el Campeonato de Tiro con Gomero San Agustín en la Plaza Domingo Álvarez Acebal.

Además, del 21 al 25 el Trofeo San Agustín de Billar a Tres bandas en el Centro Asturiano de La Habana; del 25 al 26 de agosto la Regata San Agustín de Vela en la Ría y el Open Golf Avilés San Agustín en Los Balagares; del 25 al 27 el Torneo de Pádel San Agustín en el Real Club de Tenis de Avilés; el 26 el Torneo de Tiro con Arco San Agustín en el campo de tiro de Santo Domingo y el Open Calledrez San Agustín Memorial José Ramón en la Plaza Hermanos Orbón.