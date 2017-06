«El título es un espaldarazo para el golf en Gijón»

Paula Neira (Gijón, 1999) confirmó este fin de semana que es una de las grandes promesas del golf español, tras lograr el título en el Campeonato de España sub 18 y absoluto femenino y liderar el equipo del campo municipal de La Llorea al conseguir la victoria en la clasificación interclubes. Casi sin tiempo para dejar los palos en el armario, hoy comienza la PAU en Madrid, donde vive desde hace dos temporadas en la Residencia Blume y que será la puerta para comenzar el próximo año su aventura americana en la Universidad de Georgia, donde disfrutará de una beca como deportista.

¿Qué significa para usted el título nacional?

Es un sueño hecho realidad jugar con las golfistas que para mi eran la referencia y ser capaz de superarlas. No hay que olvidar que tenía como rivales a las mejores jugadoras españolas, entre las que encontraban todas las que están becadas en Estados Unidos y allí han logrado grandes resultados. El campeonato tenía mucho nivel.

¿Esperaba conseguir el título absoluto?

Mis expectativas se centraban sobre todo en lograr la victoria en el torneo sub 18. Era muy difícil conseguir el título absoluto, pero desde la jornada de entrenamientos me gustó mucho el campo y me encontré muy bien en el recorrido.

¿Dónde estuvo la clave para realizar esa gran tarjeta de diez golpes bajo el par del campo de la jornada inaugural?

En pensar solo en jugar bien y no en el resultado. Tuve muy buenas sensaciones desde el comienzo del torneo. Fui hoyo a hoyo y cuando vas logrando un buen recorrido te va llegando la confianza. Además, jugaba con otras golfista con las que tengo amistad y eso te hace sentirte más cómoda y me ayudó.

¿Qué balance hace de los dos años que lleva entrenándose en Madrid a las órdenes de los técnicos de la Federación Española?

Muy positivo. Al principio me costó acostumbrarme a estar fuera de casa, pero gracias al programa de preparación que seguimos he mejorado en muchos aspectos de mi juego y eso me ha permitido dar un salto de calidad.

¿A quién dedica este triunfo?

Sobre todo a mis padres. Intentan venir a todos los torneos. Siempre me están apoyando en todo.

Logró el título sub 18, el absoluto, pero también consiguió con su compañeras Elena Arias y Covadonga Sanjuan el interclubes...

Supone un espaldarazo para el campo municipal de La Llorea y para la apuesta que ha hecho el Ayuntamiento por el golf durante tantos años.

¿Cómo espera la nueva etapa que comenzará en agosto en EE UU?

Con mucha ilusión. En lo académico porque la Universidad de Georgia tiene una gran facultad de Business, que es la carrera que voy a cursar, y en lo deportivo es una de las más punteras de todo el país en golf.