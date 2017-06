Antonio Madriñán, bronce en la Intermon Oxfam de Madrid

El atleta corverano Antonio Madriñán consiguió este fin de semana el tercer puesto en la prueba solidaria Intermon Oxfam Trailwalker, que se disputa por equipos en la sierra de Madrid en un recorrido de 100 kilómetros. El corverano formó equipo con Manuel Hurtado, David Sánchez y Alfonso García, junto a otros dos miembros como asistencia durante el recorrido. Los cuatro lograron llegar a meta, en la localidad de Lozoya, tras 14 horas de carrera. «En este caso la finalidad no era competitiva, sino ayudar a la causa solidaria y pasarlo bien con los compañeros, que fueron de gran ayuda durante todo el camino. Era la segunda carrera de 100 kilómetros de este año y no he podido tener mejores sensaciones, ha sido un diez en todos los sentidos», explica.