Las promesas se citan en el Ateneo

El Ateneo Obrero organizó en la Laboral su torneo infantil, que reunió a centenar y medio de participantes, distribuidos en cinco categorías de edad. En el torneo para sub 8 venció la joven Edén Álvarez, que logró cinco puntos y medio de los seis posibles. Completaron el podio Carlina Mulet y Juan Casasola, ambos con cinco puntos. Tras ellos se clasificaron Miguel Ángel García, Irene Blanco y Daniel García, con cuatro puntos y medio, y Pablo García, Bruno Peneda, Adrián Fernández, Miguel Menéndez, Pablo Durán, Alejandro Viñes y Guillermo López, hasta completar los cuarenta y tres inscritos.

En el grupo destinado a los sub 10 se impuso Ángel Martín, que logró vencer en todas las partidas. Completaron el podio David Junquera y Silvia González, ambos con cinco puntos, los mismos que firmó Lucas Antuña. Tras ellos se colocaron Manuel Puebla, Aitor Valeiro, Olaya Fernández, Ángel Cuartas, Sergio García, David Fraga y Rodrigo González, todos ellos con cuatro puntos.

En el torneo de categoría sub 12 se llevó el oro Steve Badillo tras ganar en las seis partidas. Subieron al cajón Eduardo Castro y Álvaro González, ambos con cinco puntos, los mismos que realizó María Joglar. Tras ellos se clasificaron Jiang Gabancho, Paula Martínez, Juan Granda, Omar Fernández, Anna González, Ignacio López, Aitor Siscar y Miguel Sarrión, todos ellos con cuatro puntos, hasta completar los treinta y siete inscritos. En la prueba destinada a los sub 14 ganó Adán Álvarez, que finalizó con cinco puntos y medio. Tras él se clasificaron Iyán Guedes y Nicolás Blanco, con cinco y cuatro puntos y medio, respectivamente. Completaron los primeros puestos Carlos Otero, Aída García y Alicia González, los tres con cuatro puntos, hasta una veintena de participantes. Finalmente, en categoría sub 18 se impuso Abel Carbajal, que cerró su actuación con cinco puntos, los mismos que realizaron Iván Blanco y Samuel García.

El Club Antonio Rico organizó un torneo de ajedrez rápido perteneciente al Circuito de la Amistad, en el que participaron seis conjuntos gijoneses, uno vasco y otro cántabro, como previo a una exhibición de partidas simultáneas que dirigieron el gran maestro gallego David Lariño, el maestro internacional gijonés Carlos Suárez, los maestros internacionales Javier Agüera y Enrique Álvarez, y el subcampeón de España sub 10 Diego Vergara, que se enfrentaron a cerca de ochenta participantes.