El Grupo renuncia a jugar en la Superliga de voleibol

El equipo femenino de voleibol del Grupo de Cultura Covadonga no jugará finalmente en la Superliga. Al conjunto gijonés se le presentó la posibilidad de disputar la máxima categoría hace de más de una semana ante la renuncia por razones económicas del Cide Mallorca, segundo clasificado en la fase de ascenso a la antigua División de Honor, por lo que la plaza pasó al sexteto grupista que acabó como tercer clasificado en el ‘play off’. Sin embargo, el Grupo desestima esta posibilidad se debe fundamentalmente a la imposibilidad de contar con un equipo con garantías para estar en la élite, sobre todo al no poder reforzarse con jugadoras que no sean socias del club, según impone la actual directiva.

El director deportivo, Nacho Aybar, volvía a reunirse este miércoles con los responsables de la sección de voleibol, que expusieron las distintas dificultades y, de forma consensuada con la dirección grupista, decidieron no preinscribir el equipo en la Federación Española de Voleibol, aunque el plazo para formalizar la participación del equipo concluye el próximo lunes. Por ello, el conjunto gijonés continuará militando una temporada más en la denominada Superliga 2, pese a que la plantilla estaba en su mayoría dispuesta a afrontar la competición que se había conseguido por méritos propios.

La diferencia de militar entre las primeras categorías nacionales incrementaba el presupuesto en unos 70.000 euros, aunque éste no era obstáculo para de la entidad de Las Mestas, que ya tuvo equipo en la máxima categoría del voleibol femenino español varias temporadas en distintas décadas desde el ascenso que logró José Miguel Pérez en 1982.