El Grupo renuncia a jugar en Superliga

Definitivamente la oportunidad de participar en la Superliga no entra en los planes del Grupo Covadonda. La entidad ha tomado la decisión de renunciar a la posibilidad de ocupar la plaza vacante para disputar la próxima temporada la Superliga Femenina.

Tras haber quedado tercero en la fase de ascenso y el abandono posterior del CIDE Mallorca, el Grupo tenía la posibilidad de acceder a la Superliga. La Junta Directiva, tal y como adelantó este periódico, tomó la decisión de dar su apoyo económico e institucional para afrontar el reto. Paralelamente los técnicos de la sección analizaron las necesidades deportivas y financieras que exige competir con los mejores conjuntos del país.

No obstante, el desafío parece inalcanzable para la institución. La máxima categoría requiere un gran esfuerzo y mucha dedicación que no siempre es compatible con los planes del equipo. Conviene no olvidar que la Superliga exige un alto compromiso al tiempo que la intensidad y exigencia son mayores, destaca la entidad en un comunicado emitido ayer. El Grupo mantiene su apuesta por la cantera y los deportistas de la casa. Competir con los mejores equipos obliga a realizar incorporaciones pero los estatutos de la sociedad gijonesa prohibe el fichaje de jugadores profesionales, «que serían imprescindibles para afrontar el alto nivel de la Superliga. Admiten que la opción de un ascenso es «todo un orgullo» para el Grupo, pero tanto técnicos como las jugadoras han tomado la decisión de no optar a la plaza.