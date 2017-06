La otra regata Le Figaro

La Regata Solitaire URGO Le Figaro está en Gijón y se ha adueñado del Puerto Deportivo, donde a nadie le pasa inadvertida la colorista presencia de la flota amarrada en sus pantalanes.

Ayer fue el día de los jóvenes navegantes en esta prestigiosa regata. Pero no unos cualquiera, sino de los de los escolares de los colegios Lloréu y La Asunción que demostraron que un barco de cartón no tiene por qué hundirse si está tan bien construido. Así lo demostraron en el puerto deportivo de Marina Yates en la final de la segunda edición del concurso 'Chalanas de cartón', que para muchos fue su particular Regata Le Figaro.

«Están muy ilusionados con la vista a los veleros de la Solitaire y desde que supieron que iban a venir no hablan de otra cosa», comentaba uno de los profesores de los centros gijoneses. Y es que en las caras de los jóvenes podían verse las ganas que tenían de bajar a los pantalanes y ver de cerca a estos Fórmula 1 de la navegación en solitario.

Lo hicieron en pequeños grupos y siguieron con todo detalle las explicaciones de los técnicos de la regata, que les explicaron como son estas embarcaciones y pusieron en valor el tremendo esfuerzo y gran el mérito que tienen estos navegantes.

También respondieron a las muchas preguntas que les hicieron los escolares que, a buen seguro, tardarán en olvidar la experiencia de conocer de cerca a estos auténticos héroes de la mar, capaces de enfrentarse a las más duras condiciones de navegación en cualquier parte del mundo.

«Que bonitos son. El año que viene para la botadura de chalanas vamos a hacer uno como estos», comentaban entre risas algunos de los escolares al término de la visita.

Mientras, en el Puerto Deportivo, no hay descanso en la regata. La primera etapa ha finalizado y los 'skippers' y sus equipos, llegados por tierra desde Burdeos, saben que ya ha comenzado la cuenta atrás para la siguiente etapa entre Gijón y Concarneau.

Reparar las embarcaciones

El propio Nicolas Lunven (Generali), ganador de la primera etapa y por lo tanto con lugar de preferencia en el amarre -que le muy hace visible desde el paseo del Muelle-, se preparaba para defender el liderato y repasaba hasta el más pequeño detalle de su velero, con el objetivo de conseguir su segunda victoria en la regata, tras imponerse en la edición de 2009.

Otros, sin embargo, se afanaban en recomponer sus maltrechas embarcaciones víctimas del temporal que sufrieron en la primera jornada y que, a duras penas, pudieron arribar a Gijón.

De esa forma, todos, de una manera u otra, con distintos objetivos, trataban de buscar la manera de que su velero alcance su mejor rendimiento y poder completar esta exigente competición, auténtica cantera de los navegantes oceánicos y que para muchos es el mejor prólogo para enfrentarse a empresas de aún mayor dificultad como La Vendée Globe, en la que los participantes dan la vuelta al mundo a vela en solitario.

Pero esta tarde llegará uno de los momentos más esperado y entrañable de la competición. Será en el Museo del Pueblo de Asturias, donde se realizará la entrega de trofeos a los más destacados de la primera etapa de la regata. Un acto que volverá a convertirse en el mejor punto de encuentro de los participantes y del mundo de la vela.

Los regatistas dejaran la ciudad mañana en torno a las tres de las tarde. La banda de gaitas Noega amenizará la salida desde el Cerro de Santa Catalina. Ese punto de la geografía gijonesa es un lugar privilegiado para observa la salida de la segunda etapa que tendrá su final en el puerto francés de Concarneau.