Javier Hernanz esprinta a 2.400 metros de altura

«He experimentado la derrota y el infortunio. El dolor y el sacrificio me han hecho más fuerte. He aprendido a amar el frío y la soledad. Y ya no hay excusas. Solo sirve ser el mejor». De esta forma se presenta el piragüista Javier Hernanz en su página web. Para estar en la mejor disposición, el deportista de Arriondas carga sobre sus espaldas una importante ración de privaciones y esfuerzos.

Javier Hernanz acumula un amplio currículo detrás de sí. Todo lleno de éxitos. Es el mejor piragüista asturiano del momento. Esta semana, hechas las maletas, ha cogido un vuelto durante once horas hasta México. El destino final, Xochimilco, el tercer distrito en tamaño de la inmensa Ciudad de México, a 2.400 metros de altura, conocida por las instalaciones de piragüismo que se emplearon en los Juegos Olímpicos de 1968, donde el asturiano ha instalado su cuartel en busca de los beneficios de una concentración en altura.

«Aquí todo lo tengo a mano. La pista al lado del hotel, el gimnasio... Es todo más fácil. Te echa atrás el viaje, pero el resto es muy cómodo», confiesa Hernanz tras su primer entrenamiento. Él y su nueva técnico desde esta temporada, Almudena Ávila (responsable de la sección de piragüismo del Grupo), están convencidos de que hay que trabajar mucho para poder progresar, que hay que entrenar y cuidarse. «Es una alternativa para mejorar el rendimiento», hace hincapié la grupista.

Al contrario que la Federación Española, que no emplea este recurso, uno y otro asumen que la altura por sí sola provoca en el organismo beneficiosas adaptaciones para los deportistas: a nivel metabólico, en la difusión sanguínea, en la transmisión de oxígeno, en la adaptación a la hipoxia... Bases para construir los éxitos. «Intentamos obligar al cuerpo a generar lo que llamamos 'fórmula roja': más hemoglobina y más hematocrito para suplir la ausencia de oxígeno. Con tres semanas aquí, podemos subir el hematocrito a 46 o 47, que es una barbaridad y que otra gente logra con EPO u otras sustancias», afirma.

No es nada nuevo para el de Arriondas. Por ejemplo, su pareja, Mireia Belmonte, otra deportista competitiva, hiperactiva de la competición como él, recurre habitualmente al entrenamiento en altura. Y él mismo ha hecho en los últimos meses una parada en Fonr Romeu (1.800 metros de altura) y otra más reciente en Sierra Nevada (2.000), y se ha ayudado con una tienda de hipoxia que tiene en su casa. Xochimilco, en cambio, se encuentra a más altura aún. A 2.400 metros. Serán tres semanas con más capacidad de entrenamiento, más capacidad de oxigenación...

«Se nota en el mismo momento que llegas. Te pones a caminar y notas cómo se acelera el corazón. Ya le dije a mi compañero Fernando Pimienta, uno de los tres mejores K1 del mundo, que me fatigaba durante el primer calentamiento», señala Hernanz. «Es necesario una buena aclimatación, aunque no creo que tarde. Necesitaré tres o cuatro días», añade.

El Mundial, en el horizonte

Después, el programa de trabajo le llevará a la siguiente parada el horizonte, en Verducido, el próximo mes, antes de regresar de nuevo a México durante dos semanas para afrontar con garantías el control decisivo de la temporada, en el que se repartirán los billetes para el Mundial, que se disputará en Trasona los días 12 y 13 de agosto. «Cuesta arrancar porque preparas otras cosas que durante los dos últimos años de ciclo olímpico resultaban imposibles. Aproveché para hacer más exámenes en la Universidad y viajar más. Pero mi objetivo es el Mundial», apunta.

La entrenadora del Grupo fue quien se puso en contacto con el entrenador del piragüista portugués Fernando Pimienta, uno de los mejores especialistas del mundo, de cara a mejorar el rendimiento del de Arriondas. «Es un año de probar cosas, una temporada difícil después del estrés de un año de Juegos Olímpicos. Volver a trabajar no es fácil y por eso hemos empezado con calma», señala Almudena Ávila, que agradece la colaboración de la Federación de México.