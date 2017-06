La selección asturiana pone rumbo al Nacional sub 18

El pabellón del Colegio Tabladilla de Sevilla acogerá desde hoy el Campeonato de España de selecciones autonómicas femeninas sub 18.

El Hostelcur, cuyo primer equipo se proclamó campeón de la OK Liga y cuyos equipos de base han destacado durante la última campaña, contará con una importante representación en este Campeonato de España que se inicia en la capital andaluza.

Cinco de las diez integrantes de la selección asturiana pertenecen a la disciplina de la entidad de La Calzada. A la cita sevillana acudirán las jugadoras Alba Garrote, Nuria Obeso, Vicky Novo, Andrea Soberón e Iziar Montes.

El equipo del Principado se completará con otras cinco jugadoras: Adriana García (C. P. Pilar), Rachel Alonso (C. P. La Corredoria), Rebeca González (C.P . Areces), Sara Roces (C. D. Patinalón) y María Fidalgo (Centro Asturiano de Oviedo).

La ciudad andaluza no solo dará la bienvenida al conjunto asturiano. También participarán en la competición los conjuntos de Cataluña, Galicia, Madrid, Comunidad Valenciana y País Vasco. Una cita importante para el hockey femenino, que se inicia hoy y que se prolongará hasta el domingo.