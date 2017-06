Avilés se prepara para acoger la Transgascogne

Avilés continúa su preparación para acoger, del 2 al 5 de agosto, la Regata Transgascogne organizada por Les Sables D'Olonne-Vendee Course Au Large, Club Náutico Marina de Avilés, Ayuntamiento de Avilés y Autoridad Portuaria de Avilés. La concejala de Deportes, Ana Hevia, y el de Promoción de Ciudad, Manuel Campa, ya se han reunido con el responsable francés del evento, Marc Chopin, representante de Les Sables d'Olonne -Venndee Course Au large, y representantes del Club Náutico Marina de Avilés para «cerrar los últimos flecos». «Les trasladamos nuestro interés en aprovechar la ría para más cosas y no sólo para ésta tan concreta. La llegada de la regata será un gran atractivo para empezar el mes grande del verano en la ciudad», comentó Campa.

Campa afirmó que este evento supone para la ciudad aunar varios objetivos, entre ellos tener el turismo deportivo como uno de los principales recursos de promoción turística. «No podemos olvidar que a los efectos directos de este tipo de actividades en la economía local se une el aprovechamiento en términos de promoción», indicó. Y es que la Transgascogne tendrá los mismos efectos que los de una campaña de promoción turística a nivel internacional. Todo ello gracias a la repercusión en la prensa nacional y extranjera.

Por su parte Marc Chopin, quedo impresionado sobre la ciudad de Avilés, su arquitectura histórica y su conservación. Durante la visita, Marc Chopin junto a responsables del Club Náutico Marina de Avilés, recorrieron los puntos emblemáticos de la ciudad, así como los lugares técnicos para el desarrollo de la regata, puerto deportivo de Avilés, faro de Avilés y las playas de Salinas y Xagó.