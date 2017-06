Perurena niega que el CODIS discrimine a Busto y Manchón

La decisión del Comité Organizador del Descenso Internacional del Sella (CODIS) en la que se rechaza la inscripción de Manuel Busto y Beatriz Manchón en la máxima categoría (K2 sénior) del descenso no supone discriminación de género alguna. Así lo cree y así lo afirma el presidente de la Federación Internacional de Piragüismo (ICF) y miembro del Comité Olímpico Internacional (COI), José Perurena.

La polémica, presente en los medios de comunicación desde el año pasado, llegará esta semana a las altas instituciones políticas asturianas. El ejecutivo regional tendrá que responder en la Junta General del Principado a dos preguntas de los grupos parlamentarios de Podemos y Foro Asturias en las que se habla de discriminación por razones de sexo y desigualdad de género en el deporte.

Debate político

José Perurena, que recientemente había pedido un debate parlamentario para aumentar las ayudas públicas al Descenso Internacional del Sella, no entiende que la Fiesta de Asturias llegue a la cámara autonómica por un motivo totalmente diferente. «Porque aquí no existe discriminación alguna. Las mujeres compiten en su categoría y los hombres, en la suya, como en todos los deportes, como en los Juegos Olímpicos y como en los Mundiales. Es como si mañana, en cien metros lisos, quieren competir mujeres con hombres. Pues no, cada uno tiene su carrera y no hay ningún tipo de discriminación», explicó.

El presidente de la ICF recordó que el Descenso Internacional del Sella se rige por el reglamento internacional de maratón y que el CODIS se ajusta a ese reglamento, «donde no existen ni categoría mixta ni categoría absoluta». Solo las categorías sénior y juvenil para hombres y mujeres de forma independiente. Por lo tanto, al no ser una categoría reconocida por la ICF, Manolo Busto y Beatriz Manchón «tendrían que salir atrás del todo y en este caso con la K2 mixta, categoría que sí existe en el Sella».

Perurena no descarta que en el futuro, «nunca antes del 2024», se produzcan cambios en esa dirección. De momento, los planes de competición están equilibrados, manteniendo igualdad entre hombres y mujeres «con el mismo número de medallas y la misma cuota».

Ahora mismo, el COI estudia, para mas allá del 2024, la implantación de la categoría mixta en algunas disciplinas deportivas, como en la prueba de relevos de atletismo. «Es mas, si cualquier federación internacional plantea la competición de hombres y mujeres juntos, habría un gran debate. En el slálom se ha estudiado implantar el C2 Mixto, pero al final se acordó que es mucho mejor ayudar a la mujer en la igualdad manteniendo el C1 femenino y el C1 masculino en lugar de un C2 mixto», añadió Perurena.