«El Hostelcur debe pelear por todas las competiciones»

El listón está muy alto. El reciente título de la OK Liga y los subcampeonatos alcanzados en la Copa de Europa y de la Reina mantienen al Hostelcur Gijón en la élite del hockey sobre patines femenino. Rubén Muñoz (Oviedo, 1983) lo sabe. Es el nuevo técnico del conjunto gijonés, en sustitución de María Fernández 'Pulgui', y asume el importante reto que afrontará a partir de la próxima temporada, al tomar las riendas de un equipo que volverá a aspirar a todo.

Hace algunos años fue entrenador del equipo masculino, ¿qué supone para usted regresar a este club?

Es un reto que afronto con responsabilidad e ilusión. Hay sintonía y tengo una gran motivación para entrenar a un equipo campeón. Volver a un club como el Hostelcur siempre es gratificante.

¿Cómo le convenció Naves, el presidente, para que volviese a Gijón?

Después de reunirnos para tratar varios temas, Naves me dijo que sabía que yo estaba muy contento en el Club Patín Areces. Allí, en Grado, me sentía muy valorado, teníamos un proyecto de ascenso. Naves me dijo que me lo pensara, que yo era la primera opción para el Hostelcur, y que, por conocimientos y trayectoria, era la persona indicada. Le agradecí esa confianza. Además esta es una gran oportunidad tanto personal como profesional.

Repasando las últimas temporadas despachadas por el Hostelcur, el listón ha quedado muy alto.

Asumo el reto siendo consciente de que la necesidad del equipo es la de estar siempre compitiendo, y la de estar vivo en las tres competiciones. Eso requiere mucha exigencia y mucho trabajo, que es lo que quiero aportar. Va a ser difícil, pero estoy convencido de que con trabajo y con ilusión, y con la ayuda de las jugadoras, estoy convencido de que lo vamos a lograr.

¿Cuáles son los primeros pasos que va a dar al frente del equipo?

Plantearé a las jugadoras el modelo de juego en sus cuatro fases (ataque, defensa, contraataque y repliegue), y los valores que debe tener el equipo. Les hablaré de la necesidad de mantener una unidad del grupo y de trabajo. Y también de la necesidad del colectivo, porque todas las jugadoras son importantes. Voy a apoyarlas en todo, voy a ser su defensor, pero también voy a ser muy exigente con ellas.

¿Qué Hostelcur veremos sobre la cancha?

Me considero un entrenador muy metódico. Me gusta manejar los detalles y estar muy pendiente de las cosas. El 80% es el trabajo de mi equipo, pero también estudio mucho a los rivales. Sobre el sistema de juego, mis equipos quieren tener la pelota, proponen un juego atractivo, ofensivo, pero también son equipos que defensivamente dan un nivel muy alto. No haremos una defensa que se proteja, sino que incomode al rival. Una defensa que presione, que se anticipe, que esté continuamente ayudando.

¿Qué retos se marca para la próxima temporada?

Este equipo tiene que ser competitivo siempre, en todos los partidos. Cuando estás compitiendo a este nivel puede ganar tres títulos, uno o ninguno, pero estar en tres finales. Este último año el Hostelcur logró resultados espectaculares. Eso se consigue trabajando y teniendo, a ratos, fortuna. Pero sobre todo trabajando mucho. El objetivo, por tanto, es el que hablé con Naves: seguir compitiendo y que este equipo siga creciendo. Tenemos la idea de que las jugadoras que vienen de la base tengan más de protagonismo. Para eso tenemos que ir poco a poco, para que vayan entrando más jugadoras y que las que vienen por abajo vean la opción de llegar al primer equipo. Eso es importante para el club y para mí.