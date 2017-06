Los Balagares toma el relevo

El campo de Los Balagares entró en juego en el Trofeo EL COMERCIO-ABANCA, ya que desde ayer sus greens acogen la sexta prueba de la fase previa de su decimonovena edición.

La tan anunciada lluvia no llegó y la buena temperatura para la práctica del golf propició que fuese una de la mejores jornadas de la temporada en el club que dirige Montse Alonso. Pero no solo tuvo que ver en ello la meteorológico, si no porque todos los trabajos de acondicionamiento realizados durante el invierno han contribuido a que su recorrido se mantenga entre los preferidos de los golfistas asturianos.

Aquel proyecto que arrancó en 2008 para que la comarca contase con una instalación acorde con el nivel deportivo que siempre ha tenido esta zona de Asturias, es una realidad y cada vez son más las personas que se acercan a sus instalaciones para practicar esta disciplina de toda la región.

Su recorrido destaca por su diseño arriesgado que ha ido cambiando desde su inauguración. Eso sí, manteniendo su característica de no ser muy complicado y que pretende, sobre todo, que los jugadores se diviertan y se marchen de Los Balagares con ganas de regresar y volver a jugar sus 18 hoyos.

Esa fue la sensación que tuvieron los cerca de cuarenta jugadores que ayer entraron en juego en el Trofeo EL COMERCIO-ABANCA, el torneo que organiza este periódico en colaboración con Triocar, Telecable, Deporte Gijón y Coral Golf.

El torneo celebrará hoy su clausura a partir de las ocho y media de la mañana. En esta jornada saldrán al campo el grueso de golfistas del centenar de participantes que esta temporada probarán suerte en la prueba.

A eso de los siete y media de la tarde se conocerán los nombres de los ganadores y de los integrantes del equipo que representará a Los Balagares en la final del torneo, que esta edición se disputará el 17 de septiembre en el campo ovetense dde Las Caldas

Para ello, el objetivo será situarse entre los dos mejores en la clasificación scratch o entre los cinco de la hándicap de la prueba, que esta edición se disputa en la modalidad stableford.