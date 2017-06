Effray Gutiérrez disputará en Holanda su segundo Campeonato de Europa

A ocho días de competir por segunda vez contra los mejores corredores de obstáculos de Europa, Effray Gutiérrez (La Felguera, 1982) apura su preparación en el box avilesino Lateral Sport, club en el que compite desde hace unos meses tras su paso por otro equipo de la ciudad, el Óscar Fernández. En lo que ha sido un año difícil al estar parado hasta cinco meses por una fractura en el calcáneo, el felguerino aspira a «acabar otra vez» la prueba y obtener «una pulsera que acredita que has superado absolutamente todos los obstáculos».

Antes de la lesión, Effray, que desde hace un tiempo también reside en Avilés, consiguió su clasificación para el Campeonato de Europa por segundo año consecutivo en la Gladiator Race de La Fresneda. «Tienes un año entero para clasificarte y lo que tienes que hacer es quedar entre los diez primeros en alguna de las carreras que puntúan. Yo, afortunadamente lo conseguí en la primera de ellas, porque luego me lesioné, en parte por mi culpa», explica el deportista. Y es que «me rompí el calcáneo en los primeros 500 metros de una carrera y aun así, con dolor, completé los ocho kilómetros. Cuando fui al médico se llevó las manos a la cabeza».

El Europeo se disputa el próximo día 30 en la localidad holandesa de Flevonice (Biddinghuizen). «El año pasado se hizo también en Holanda y fui el 70 de los 73 que acabamos la carrera. Pero es que la empezamos 1.500. Fue muy exigente», sonríe. En esta ocasión ve complicado estar entre los mejores, porque «aunque estoy mejor de lo que pensaba después de los cinco meses que estuve parado, no estoy en mi mejor momento». Effray se agarra a que «en la Storm Race fui cuarto en la modalidad de batallas y sexto en la normal, y en la Mar y Montaña Gran Premio LA VOZ DE AVILÉS-EL COMERCIO iba muy bien y al final acabé séptimo por un error en el último obstáculo. Para cómo debería estar, no me puedo quejar y confío en acabar la carrera».

El corredor de Lateral Sport no lleva demasiado tiempo realizando carreras de obstáculos, un deporte al que llegó por casualidad. «Hasta los 16 o 17 años no practiqué ningún deporte federado. Me gustaba el fútbol y jugaba alguna que otra 'pachanga', pero poco más». Sin embargo, ya en juveniles «un amigo me convenció para fichar por el Rayo Carbayín, y entonces jugaba de mediapunta. No era demasiado técnico pero sí bastante rápido». Tras completar su edad juvenil fichó por el San Jorge de Llanes, al que dejó en Primera Regional «con 21 o 22 años».

Desde el gimnasio

Después de un tiempo parado se apuntó «al gimnasio», y fue entonces cuando conoció el mundo de las carreras de obstáculos. «Conocí al Spartan Race en una revista, cuando todavía nadie hablaba de ella, y empecé a preparar ese tipo de carreras en el gimnasio al que iba de Oviedo». Su primera Spartan Race fue en Madrid en un mes de mayo «y la primera vez que hice una carrera de obstáculos fue dos meses antes, de 10 kilómetros en Las Caldas. Fue todo muy rápido».

El gusanillo le picó y tras pasar por el Club Óscar Fernández, a raíz de la lesión recaló en Lateral Sport, donde entrena entre cinco y seis días por semanas por las tardes, algo que puede compaginar perfectamente con su horario laboral, pues trabaja por las mañanas. «Tuve épocas de entrenar hasta siete días por semana, pero eso no es bueno para el cuerpo. Llegué a estar sobre entrenado y es mejor como lo hago ahora».

Effray Gutiérrez apura su preparación para el Europeo y a sus 34 años disfruta de una pasión que ha enganchado a muchísima gente en los últimos años, por supuesto también en la comarca de Avilés. No en vano, Effray fue al último Europeo con más compañeros del Óscar Fernández y Brown Bears también tuvo representación el pasado curso, en su caso en el Europeo de la Storm Race, que es privado.