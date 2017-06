«En el Sella no se impone el currículo y Busto y Manchón quieren hacerlo»

Una disputa sin visos de resolución a corto plazo. El anhelo de Beatriz Manchón y Manuel Busto de tomar la salida en la categoría K-2 sénior del próximo Descenso Internacional del Sella, relanzada con una recogida virtual de firmas que ya ha superado las 1.500, continúa chochando frontalmente con la postura de la organización de la prueba, que se escuda en el reglamento para canalizar su posición en la salida de Arriondas a través del K-2 mixto.

«Quieren un reglamento para ellos solos. Ya hay una categoría en la prueba para estos casos, que es el K-2 mixto y no vamos a ir en contra de las normas. En el Sella no se impone el currículum y ellos quieren hacerlo», asegura Juan Feliz, presidente del Comité Organizador del Descenso Internacional del Sella (CODIS). «Los dos hablan de sus títulos en campeonatos del mundo y Juegos Olímpicos, que es cierto que los tienen, pero en ningún momento dicen que en esas pruebas no está la posibilidad de competir en la categoría en la que reclaman hacerlo ahora», expone el máximo mandatario del CODIS, que rechaza tajantemente que el organismo que dirige incurra en la discriminación por razones de sexo que denuncia Beatriz Manchón en su carta a Genaro Alonso, consejero de Educación y Cultura del Principado. «Puede competir en K-1 femenino, K-2 y K-2 mixto», indica sobre la palista sevillana, que el pasado mes de mayo recibió el respaldo del Instituto Asturiano de la Mujer.

«No consideramos que sea discriminación, para eso está la categoría mixta, para que puedan seguir remando. Su deseo está en contra del reglamento y así no se puede permitir», proclama Juan Avelino Morís, presidente de la Federación de Piragüismo asturiana, quien se muestra «abierto» a una futura modificación del reglamento para que pueda cumplirse el objetivo de Busto y Manchón, pero recuerda la enorme complejidad de lograrlo a corto plazo: «No es un trabajo de un año ni de dos, se tiene que hacer a nivel internacional y en ese ámbito cuesta mucho cambiar las cosas».

Juan Feliz, que recuerda que las normas de la prueba no son inflexibles y han ido cambiando con el paso de los años, indica que la propuesta de la dupla formada por el palista maliayo y la andaluza no tiene «ninguna viabilidad» de cara a la edición de este año, además de alertar de la posibilidad de sentar con ella «un precedente peligroso». «Si hoy (por ayer), que se apuntó el equipo checo, llegan y se encuentran con eso les puedes coger desprevenidos. Es como si vas a Wimbledon y las tenistas quieren competir en categoría masculina. Para eso hay un dobles mixto», señala el presidente del CODIS, con una postura similar a la expresada por su homólogo en la Federación Internacional de Piragüismo, José Perurena.

«Ellos deberían dar ejemplo. Fueron grandes campeones y si es por competitividad que intenten demostrarlo y que ganen la categoría mixta», asevera Feliz sin ocultar un temor a que una demanda masiva de anticipar las salidas por parte de las K-2 mixtas desembocase en un caos en la línea de salida.

«Tira y afloja»

«Parece que es un tira y afloja a ver quién puede más», afirma la piragüista internacional Miriam Vega. «El comité puede pensar que con una chica y un chico cualquiera la salida se podría convertir en un caos, pero si Bea (Manchón) y él se ven con nivel suficiente para pelear por el triunfo entiendo lo que quieren», argumenta la grupista.

«El Sella desde sus comienzos tiene esa naturaleza integradora para las mujeres», argumenta ante la posibilidad de que el Sella se vea estigmatizado por el sexismo Juan Avelino Morís, que indica que la Federación Asturiana de Piragüismo «no está ni a favor ni en contra» de la ambición conjunta de Busto y Manchón, pero recuerda que «hay unos normas y unos pasos que seguir». Morís recuerda que ya han paleado juntos con otro reglamento en pruebas del circuito nacional y pueden volver a hacerlo el próximo 12 de agosto en Trasona, pero se remite al reglamento internacional. «Sí puede ser un aliciente que compitan juntos en el Sella, pero que lo hagan en la categoría en la que tienen que hacerlo», concluye.