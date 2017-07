Iyán Guedes gana el Avilés Activa

Finalizó el Circuito Avilés Activa, organizado por el histórico club avilesino del Ensidesa, que aglutinó ocho torneos de ritmo relámpago. En la última prueba venció Saúl Pérez y completaron el podio Jorge Inclán y Miguel Ángel Lanza.

El campeón del circuito, una vez sumadas las puntuaciones de las ocho competiciones, fue el joven y prometedor Iyán Guedes, que aún tiene sólo doce años. La plata se la adjudicó Jorge Inclán y el bronce Emiliano Moreno. En categoría sub 18 ganó Guillermo Pulido y en sub 12 se impuso Alejandro Méndez.

Por otra parte, en La Felguera se jugó un torneo de diez minutos, en el que venció Iván Suárez y Jonás Prado y Eloy Cuervo completaron el podio. Con Cuervo empataron Alberto Cuevas y Néstor López

En lo referente a la actividad nacional, Enzo Scaravaglione y Carolina Mulet jugaron el Nacional sub 8. El primero no tuvo su torneo y sumó dos puntos, mientras que la segunda firmó cuatro, en ambos casos de nueve posibles. En el torneo sub 10, que comenzó el lunes, hay tres asturianos: Diego Vergara, actual subcampeón de España, Marién Bagüés y Lucas Antuña. El torneo finalizará el domingo.

Cita con la élite en Gijón

El Grupo Covadonga celebrará su festival la última semana del mes. El domingo 23 se jugará el Villa de Gijón, con duelos de diez minutos. La nómina presenta dieciocho titulados, entre los que destacan grandes maestros como el paraguayo Zenón Franco, el israelí Michael Oratóvski, el ruso Ígor Naumkin y el croata Bogdan Lalic, y maestros internacionales como el colombiano Cristhian Ríos, el peruano Arturo Vidarte, el argentino Marcelo Panelo, los españoles Luis Rubio y Héctor Elissalt, así como el gijonés Carlos Suárez, segundo del ránking.

A continuación se disputará el abierto del Grupo Covadonga, que será más fuerte aún, pues se sumarán otros grandes maestros como el canadiense Kevin Spraggett, el rumano Marius Manolache, el cubano Lelys Martínez y el letón Ilmars Starostits, así como el maestro internacional cubano Arián González, entre otros titulados, hasta totalizar veinticuatro ajedrecistas con pergamino internacional. Un torneo muy fuerte.

Por aportar una comparativa clarificadora: los tetracampeones asturianos Javier Agüera y Enrique Álvarez figuran como décimo tercero y vigésimo del orden de fuerza de los inscritos en estos momentos. Como novedad, esta edición se disputará en las nuevas instalaciones del Grupo Covadonga en Mareo.