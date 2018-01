AJEDREZ Alicia González gana en el Grupo Alicia González junto a Antonio Corripio. / MARCO MARINO La sociedad deportiva de Las Mestas inauguró una nueva sala de ajedrez que se ubicará a partir de ahora en el denominado 'pabellón verde' ALFIL GIJÓN. Miércoles, 3 enero 2018, 00:09

El Grupo de Cultura Covadonga inauguró su nueva sala de ajedrez, que se ubica ahora en el llamado 'pabellón verde' y lo celebró con un torneo de Navidad que reunió a treinta y tres jóvenes de la cantera. En la clasificación general venció Alicia González, que se impuso en las seis partidas disputadas. Completaron el podio Álvaro González, que sumó cinco puntos, y Eloy Suárez, que realizó cuatro y medio, igual que Miguel Gorostidi y Manuel Martínez.

Los tres mejores en categoría sub 8 fueron Mateo Rodríguez, Martín Zarza y Lucas Fernández. El podio del grupo sub 12 lo formaron Álvaro González, Eloy Suárez y María Joglar. Por último, los tres mejores jugadores de la categoría sub 16 fueron Alicia González, Miguel Gorostidi y Manuel Martínez.

También Vegadeo organizó su torneo de Navidad que, este año, elevó considerablemente el nivel de juego de los participantes y reunió a cinco titulados internacionales, dos de los cuales eran grandes maestros, uno maestro internacional y dos maestros de la Fide.

El gran maestro David Lariño ganó la prueba tras ceder dos tablas. La clasificación quedó así: 1º. GMI David Lariño, con 6 puntos; 2º-5º. GMI Vladímir Pétkov, MI Alberto Andrés, MF Iván Andrés y MF Enrique Álvarez, con 5,5 puntos; 6º. Diego Vergara, con 5; 7º-11º. Enrique Iglesias, Adrián Vázquez, Dionisio Bombín, Fernando García y Alfonso del Valle, con 4,5 puntos, hasta completar los 43 participantes. Hay que destacar nuevamente al joven Diego Vergara, que realizó una estupenda actuación y sólo inclinó su rey frente al campeón y ante Enrique Álvarez. El mejor jugador sub 14 fue Adán Álvarez, el mejor sub 18 fue Diego Vergara, como ajedrecista local destacó José Ramón Roca y el mejor veterano fue Enrique Iglesias.

El Ensidesa cerró el año con dos torneos. En el primero venció el actual campeón de Asturias, David Vigón. La clasificación final fue: 1º. David Vigón, con 8 puntos; 2º. Saúl Pérez, con 7,5; 3º. Iyán Guedes, con 7; 4º-6º. Jesús Calleja, Alberto Cuevas y Kónstantin Chajoyán, con 6,5; 7º-10º. Manuel Cuevas, Samuel García, Miguel Ángel Lanza y Marién Bagüés, con 6 puntos, hasta completar los cuarenta y seis participantes. Excelente la actuación de la joven Marién Bagüés. En la prueba destinada a los jóvenes, en la que participaron 29 jugadores, venció Jesús González y Ruth Pérez y Adrián Torío completaron el podio.