RUGBY El All-Rugby se pone a prueba en el País Vasco Los integrantes de la escuela All-Rugby, en su desplazamiento a Vitoria. / A. R. La escuela participó en la Araba Cup de Vitoria, mientras que la academia disputó dos amistosos ante el Uribaldea MARÍA SUÁREZ LLANERA. Miércoles, 9 mayo 2018, 00:09

La escuela y la academia del Club All-Rugby se desplazaron el pasado fin de semana al País Vasco. La primera participó en la décima edición de la Araba Cup de Vitoria (organizada por el Gaztedi Rugby Taldea), mientras que la segunda lo hizo para disputar dos partidos amistosos.

Los miembros de escuela llanerense participaron, el sábado y domingo, en la Araba Cup, la cita de referencia del norte de España, con más de mil jugadores de edades comprendidas entre los 5 y 14 años. Los deportistas tuvieron, por segunda vez, la oportunidad de participar en encuentros con las mejores escuelas de España bajo un ambiente de total participación e integración en el mundo del rugby.

En esta competición no priman los resultados deportivos, sino la convivencia entre los clubes con el único objetivo de aumentar, difundir y promover la práctica de esta disciplina. De esta manera se cumple con los objetivos programados con la dirección deportiva del club llanerense para esta temporada. Esta culminará el 16 de junio con la última salida para participar en el Torneo de Rugby San Juan, organizado por el Camargo RC. También se está a la espera de poder realizar la gira programada por el club el fin de campaña a tierras portuguesas.

Mientras, la academia del All-Rugby se desplazó al País Vasco por segunda vez para jugar dos partidos amistosos contra el Uribaldea RC en las instalaciones del Munguia Rugby Taldea. Los jugadores y jugadoras sub 16 y sub 18 disfrutaron de los encuentros y entrenamientos en las playas de Gorliz y cumplieron con el objetivo de formación y construcción de los grupos de este club.

La academia jugo dos partidos amistosos contra el Uribaldea, equipo de División de Honor B, con años de experiencia. Los sub 18 firmaron un buen encuentro, en el que hicieron gala de una buena defensa. En un partido alegre y de juego rápido, solo perdieron de un ensayo. El resultado final fue de 17-7. Los sub 16, por su parte, consiguieron un resultado favorable: 12-24. El equipo contó con tres jugadores sub 16 del BeOne Ribadeo.