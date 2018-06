Álvaro Fernández Fiuza no participará en el próximo Descenso Internacional del Sella Walter Bouzán y Álvaro Fernández Fiuza, tras ganar la pasada edición del Sella. El palista pontevedrés, vencedor de las ocho últimas ediciones, afirma que no estará en la salida en Arriondas IVÁN ÁLVAREZ Miércoles, 27 junio 2018, 19:26

Álvaro Fernández Fiuza no formará parte de la competición en la Descenso Internacional del Sella número 82. El vencedor de las ocho últimas pruebas junto a Walter Bouzán no añadirá el noveno triunfo consecutivo a su palmarés el próximo 4 de agosto. «Pues este año no se repetirá esta imagen, no saldré a competir en el Sella», ha tuiteado esta tarde el palista pontevedrés, con una imagen adjunta compartiendo embarcación con Bouzán en las aguas del Sella.

Pues este año no se repetirá esta imagen, no saldré a competir en el Sella. PD: Para los que me preguntan por el duelo (aunque creo que el Sella es una guerra más que un duelo), -Si alguien estuviese interesado y quiere hacer algo por ello, en esta vida todo tiene un remedio... pic.twitter.com/nzfO4ngLwA — Alvaro Fiuza (@A3Fiuza) 27 de junio de 2018

Tras confirmarse a finales del pasado mes de abril que la hegemonía en el historial de vencedores del K-2 llegaba a su fin al disolverse la dupla, el gallego preparaba la prueba con Milín Llamedo, pero, salvo giro inesperado, no estará el primer sábado de agosto en la salida en Arriondas.

Con su ausencia, se abre todavía más el abanico de candidatos para suceder en el trono sellero al exitoso dúo que formaban el de Llovio y el palista gallego afincado en Gijón. Los sudafricanos Hank McGregor y Andy Birkett, Miguel Llorens y Luis Amado, así como el laureado Julio Martínez y José Julián Becerro forman parte de la pléyade de favoritos para subirse a lo más alto del podio. Un grupo al que se podría unir Milín Llamedo si se confirma que toma la salida con su primo Milio. «Para los que me preguntan por el duelo (aunque creo que el Sella es una guerra más que un duelo), si alguien estuviese interesado y quiere hacer algo por ello, en esta vida todo tiene un remedio», concluyó enigmático Fiuza.