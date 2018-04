«Los amigos son más importantes que cualquier mundial» Roberto Durán, ayer, en un hotel de la zona de Poniente. / J. PETEIRO «Soy el mejor peso ligero de la historia. No lo digo yo, lo dicen expertos americanos que han visto muchísimos combates en toda su vida», asegura en Gijón Roberto Durán Excampeón del mundo de boxeo P. SUÁREZ GIJÓN. Viernes, 27 abril 2018, 00:11

Roberto Durán (Panamá, 1951), popularmente conocido como 'Mano de Piedra', es una leyenda del deporte. Con más de cien peleas en su haber, es considerado el mejor peso ligero de la historia del boxeo y uno de los mejores boxeadores de todos los tiempos. Sin embargo, los que le conocen anteponen sus valores como persona a sus capacidades como boxeador, lo cual no es decir poco. Afirma que «medio Durán está en Gijón» por el cariño que le une a sus amigos en la ciudad, donde atiende en exclusiva a EL COMERCIO. Ayer estuvo en el Club Meré Asturbox, donde se entrena su compatriota Azael Cosío, que disputará el título latino del Consejo Mundial de Boxeo este sábado.

-¿Es usted el mejor peso ligero de la historia?

-Claro. No hay duda porque no lo digo yo, lo dicen los expertos de EE UU que han visto muchísimas peleas, a pesar de que ellos tienen boxeadores extraordinarios. Pero ellos dicen que Durán es el mejor de la historia.

«El boxeo amateur necesita más apoyo por parte del Gobierno para mejorar su situación»

-¿Cómo está el boxeo hoy en día?

-El boxeo está mal. Se hacen muy pocas peleas en el mundo, no como en mi época, que había muchas.

-¿Qué arreglo tiene entonces?

-Profesionalmente es lo más fácil del mundo. Los promotores son los que lo tienen que arreglar. Hoy en día hay muchos boxeadores que no pelean porque no hay promotor. Estamos mal en ese sentido. En el boxeo amateur también está clara la solución. El Gobierno es el que tiene que ayudarlo. No conozco España, pero está claro que el boxeo profesional está mal por falta de promotores y el amateur porque no hay apoyo a los clubes.

-¿Cómo se gestiona el éxito?

-Con la mente. Hay que ser buena gente. Cuando tú eres campeón del mundo, mucha gente quiere darte lo tuyo. Pero tú eres campeón del mundo y tienes gente a tu alrededor que te cuida. Una vez te retiras, te hace falta el cariño de la gente. Ese soy yo. Si te retiras y vas de soberbio, ningún fanático va a querer nada contigo. En cambio, si tu te ganas el amor de la gente, eres más grande de lo que fuiste en el boxeo. Uno se debe al público para ser más grande. Si piensas que la gente te va a querer solo por haber sido campeón del mundo, estás muy equivocado.

-¿Echa de menos el ring Roberto Durán?

-(Risas). No. Es lo que menos añoro de todo. Yo tengo un amigo en Panamá que cada vez que organiza peleas me manda siete u ocho boletos. Pero yo ni voy. Y, cuando lo hago, llego a ver la última pelea. No echo nada de menos el boxeo. Lo que echo de menos es a mis amigos. Yo nací en un barrio 'comiendo mierda' y ahora, cuando voy, veo a mis amigos y compro comida, tomo un trago... No me interesa lo que me gasto porque soy feliz y siendo feliz hago a mi gente feliz.