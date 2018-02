El Asturhockey mide su mejoría contra el Alcoy

El Asturhockey, tras su gran encuentro en la pista Reus Deportivo, recibe al Alcoy (20.30 horas, polideportivo de Grado) con una buena dosis de moral, en partido correspondiente la decimonovena jornada de la OK Liga.

Y es que el conjunto asturiano plantó cara el pasado sábado al actual campeón de Europa y regresó con el convencimiento de que aún está a tiempo de que la permanencia es todavía posible.

Así las cosas, el técnico David Miranda, que tiene el equipo al completo, ha tratado de convencer a todos sus jugadores de que seguir en la máxima categoría pasa por una victoria esta noche ante el conjunto alicantino, uno de los clásicos de la élite del hockey sobre patines español. El Alcoy figura en la clasificación en la octava posición en 'tierra de nadie', circunstancia de la que el Asturhockey pretende beneficiarse.

Por su parte, el Hostelcur Gijón jugará el primer partido de la segunda vuelta de la OK Liga femenina en Cerdanyola (17 horas). El técnico Rubén Muñoz sigue sin poder contar con las lesionadas de larga duración Peke y Casarramona, que continúan con su recuperación, mientras que se espera que esté a su disposición Nuria Obeso, quien no pudo participar en el partido del pasado sábado a causa de un esguince. Tras los últimos resultados, el 'cinco' gijonés, pese a las bajas de sus dos campeonas del mundo, parece que ha retomado el pulso por la Liga, aunque su rival, cuarto en la tabla, no será fácil.