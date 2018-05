Asturias renueva sus campeones en ajedrez rápido Blanca de la Peña, Iyán Guedes, Lucas Antuña, David Morán, Javier Alonso e Iván Patón, nuevos campeones. / QUIQUE64 El poleso Pelayo Quirós lidera el Memorial Luis Gallego con cuatro triunfos ENRIQUE IGLESIAS GIJÓN. Miércoles, 30 mayo 2018, 00:21

Se disputó el Campeonato de Asturias de ritmo rápido para jóvenes, una prueba que aglutinó a 110 ajedrecistas, distribuidos en los seis grupos de edad. En categoría sub 8 venció Javier González, que ganó las ocho partidas, e Iván López y Juan Casasola conformaron el podio. Saúl Díez empató a puntos con los anteriores. En el grupo sub 10 ganó Lucas Antuña, también con ocho triunfos. Marién Bagüés fue plata y Lionel Sierra logró el bronce. David Junquera y Ángel Mesa empataron a puntos en la tercera plaza.

En categoría sub 12 se impuso Iván Patón. Paula Martínez y Paulino Sánchez completaron el podio, mientras que Hugo Varela y Jesús González empataron en el tercer puesto. En el torneo sub 14 el vencedor fue David Morán, mientras que Manuel Martínez y Pablo Roces fueron segundo y tercero, con Aída García empatada a puntos. En el grupo de los sub 16 se impuso Iyán Guedes y Adán Álvarez y Ángel Martín, aún sub 12, le secundaron. En sub 18 venció Blanca de la Peña y Éric Ramírez fue subcampeón.

Por otra parte, se celebró la primera jornada del Memorial Luis Gallego, que reúne a treinta y dos participantes. Se jugaron cuatro rondas de partidas y el poleso Pelayo Quirós está al frente de la clasificación con cuatro victorias. A medio punto suyo se encuentran Iván Suárez y Jorge Fernández y, con medio punto menos están Manuel Ángel Castro, Antonio Alba, Javier Sotelo, Samuel García y Belarmino García. El viernes se disputará la segunda y última jornada de la competición.

Avilés Activa

La tercera prueba del circuito Avilés Activa resultó muy disputada y finalizó con tres jugadores empatados a dieciséis puntos en la primera plaza. Una vez establecidos los desempates, el triunfo fue para David Vigón y el podio los conformaron Fermín Jordi e Iyán Guedes. En la cuarta plaza empataron a puntos Adolfo Santos, Jordi Fernández, Ángel Garrido, Marién Bagüés, Lionel Sierra y Guillermo Pulido. Participaron veintisiete ajedrecistas.