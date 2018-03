La Atlética Avilesina cifra su presupuesto en 247.772 euros Un momento de la asamblea de socios de la Atlética celebrada ayer. / PATRICIA BREGÓN En su segundo ejercicio, Gerardo Menéndez hace un balance positivo de la gestión deportiva de la entidad en la asamblea NACHO GUTIÉRREZ AVILÉS. Miércoles, 28 marzo 2018, 00:24

La Asociación Atlética Avilesina presentó ayer ante sus socios en asamblea un balance positivo en la gestión deportiva de la entidad en sus cuatro secciones, y una estabilidad económica que permite redactar un presupuesto para el ejercicio en curso de 247.772,09 euros. Para alcanzar esa cifra, la Atlética cuenta con las cuotas de sus deportivos, las de los socios, las subvenciones públicas y los ingresos por patrocinios.

En el que es su segundo ejercicio como presidente, Gerardo Menéndez destaca la mejoría deportiva en las cuatro secciones, atletismo, baloncesto, balonmano y piragüismo. También se valoró en una asamblea sin apenas asistentes, como pasa siempre, el mayor eco de las actividades de la Atlética Avilesina en los medios de comunicación y en las redes sociales, a la espera de poder captar un mayor número de socios y de patrocinios.

Milla sin estrellas

Las malas noticias llegan en forma de ausencias muy señaladas en la Milla Urbana de Avilés que se celebra el próximo domingo y que hoy será presentada en el Ayuntamiento. Solange Pereira y Marc Alcalá, los ganadores del pasado año, no van a formar parte de un cuadro de participantes en el que no habrá ninguna figura relevante porque en la Atlética no hay recursos económicos para contratar atletas cabeceros.