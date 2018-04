El balance salmonero permanece inamovible

Los ríos salmoneros asturiano no ofrecieron ayer capturas como tampoco el martes, por lo que los dos primeros días hábiles de la semana, en régimen de cotos parciales, no alteraron el balance, que permanece en ocho ejemplares. Solo queda por salir el campanu del Cares, que es el único río que aún no se ha estrenado. Se espera que el fin de semana haya un repunte de capturas.