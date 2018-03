«El baño lo dejamos para la Liga» La capitana del Hostelcur, Sara González, sostiene orgullosa la Copa de Europa a la salida del Ayuntamiento. / DAMIÁN ARIENZA La alcaldesa Carmen Moriyón, junto a representantes de la Corporación, brinda por el último éxito del equipo de La Calzada, al que prometen un mayor apoyo La plantilla del Hostelcur promete volver al Consistorio a celebrar un nuevo título J. L. C. GIJÓN. Viernes, 23 marzo 2018, 00:23

La Corporación, con la alcaldesa Carmen Moriyón al frente, rindió en el ayuntamiento un merecido homenaje a las recientes campeonas de Europa que, tras la recepción, fueron vitoreadas por sus incondicionales en la Plaza Mayor al grito de «sí, sí, sí, la Copa ya está aquí».

Abrió el acto el edil de deporte, Jesús Martínez Salvador, quien apuntó de forma clara que «sois el espejo y el ejemplo a seguir por los demás clubes deportivos de la ciudad». También dio gran importancia al Hostelcur en el sentido de que cuenta en sus filas con «algunas de las mejores jugadoras del mundo de hockey sobre patines, que han salido de los colegios de Gijón y que se han proclamado campeonas de Europa, lo que considero que es impagable».

Cabe resaltar que Martínez Salvador explicó horas antes, en relación con el restraso en el pago de las subvenciones, que «el Hostelcur la recibirá en el plazo previsto, o sea, cobrará el primer pago a principios de abril». El club gijonés tiene una partida de 60.000 euros, con un aumento del 25%, que no se ha realizado al haber prórroga presupuestaria.

A renglón seguido tomó la palabra Juan Ramón Naves, presidente de la entidad del barrio de La Calzada, quien apuntó que «todo esto ha sido posible gracias al tesón, al trabajo y al talento de unas jugadoras y unos técnicos». Asimismo, el dirigente hizo repaso de su trayectoria al frente del club desde 2007 y quiso reconocer el buen trato que tuvo «con todos los políticos con los que me 'peleé'», pero dejó claro que «el dinero que llegó de las instituciones se administró con mucha honestidad». Al mismo tiempo se acordó de dos personas muy especiales como los técnicos «Fernando Sierra y Pulgui para los que no tengo más que buenas palabras», a la vez que reconoció la labor de «los directivos y patrocinadores como Biesca y Hostelcur, además de muchos otros más pequeños, que sin ellos no hubiera sido posible esto». Naves cree que ha llegado el momento, después de este enésimo título, de apostar de forma decidida por el equipo.

Cerró las intervenciones la capitana del quinteto gijonés, Sara González, que quiso agradecer «el apoyo que nos ha dado el Ayuntamiento siempre, pero sobre todo a nuestro presidente Naves, que ha confiado siempre en nosotras y ha gestionado muy bien».

En otras ocasiones, coincidiendo con la celebración de los títulos, la plantilla del Hostelcur, tras la recepción municipal, se daba un baño en la Playa. Sin embargo, en esta ocasión, la jugadora internacional, campeona de Europa y del mundo con la selección entre otros muchos títulos, dejó claro que «lo dejaremos para cuando ganemos la OK Liga».

La reunión terminó en fiesta con un nutrido grupo de aficionados e integrantes de los equipos de base del Hostelcur, que mostraron su cariño y orgullo por sus campeonas, con las que se hicieron numerosas fotos y corearon sus nombres .

El equipo está muy concienciada, porque mañana disputan un partido en la pista del Manlléu, en el que se juegan la Liga. Las vigentes reinas de Europa buscan el doblete.