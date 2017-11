Los benjamines inician la competición

El Torneo Intercentros de Avilés y Comarca ya está al completo. Si hace dos semanas saltaron a la cancha los equipos minibenjamines, la pasada lo hicieron los benjamines, con un total de nueve equipos en liza, que forman un grupo único. En la primera jornada destacaron dos goleadas, las del Paula Frassinetti a La Vallina (15-3) y la del Principado al Santo Tomás (10-1). En minibenjamines, el Quirinal C lidera el grupo A con holgura y el Paula Frassinetti el B. En el C no se disputó ningún partido, pues el San Fernando B-Santo Tomás fue aplazado.