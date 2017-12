BOXEO Brea vuelve a ganar en la fiesta del boxeo avilesino Héctor Brea lanza un golpe de derecha mientras su rival, Iago Barros, intenta contragolpear con la izquierda. / JUAN DÍAZ OLOJO El púgil profesional firma su 6-1 particular ante Iago Barros en una velada organizada por el Toa Gym que reunió a casi setecientos aficionados SANTY MENOR AVILÉS. Martes, 26 diciembre 2017, 00:14

Más de 650 personas abarrotaron el polideportivo de Los Canapés para asistir a toda una fiesta del boxeo avilesino organizada una vez más por el Toa Gym de Versalles. Todo ello bajo la presentación de Antuá Rosas, también avilesino y uno de los mejores speakers de Asturias, se celebraron sobre el ring cinco combates amateurs que dieron paso al séptimo cara a cara profesional del púgil local Héctor Brea, en este caso la revacha frente al gallego Iago Barros.

En lo que respecta a los combates amateurs, Jairo Gabarri (Toa) venció a los puntos ante Adán Macareno (Family of Fighters); al igual que Rubén Priede (Toa) frente a Adrián Remírez (Araba Box), Mark Mills (Toa) contra Pelayo Ventoso (Family of Fighters) y Fer Díaz (Toa) contra Josu Alcudia (Araba Box). En el mejor enfrentamiento de la noche, la avilesina Aida Barreira también venció a los puntos a Rocío Suárez, doble medallista de plata en los dos últimos campeonatos de España. Aida no dio opción a su rival, dentro de un espectáculo que puso al publico en pie.

Antes del combate definitivo entre Héctor Brea y Iago Barros, destinado a poner fin a la velada, la organización recordó al fallecido Hugo Suárez, alumno del gimnasio, además de premiar con el galardón 'Verarte' al mejor boxeador amateur 2017, Aarón González, que se desplazó de Marín hasta Avilés para recogerlo.

El público aplaudió con fuerza la salida del 'Pitbull' Iago Barros, pero enloqueció con el ídolo local, Héctor Brea. Comenzadas las hostiliadades, en la primera parte del combate se pudo ver a un Héctor muy cómodo, dominando la distancia y haciendo fallar a Barros. Brea marcó el ritmo con buenas esquivas y elegantes pasos laterales, con los que dejaba fuera de distancia a Iago.

El tercer asalto comenzó como los dos anteriores y una gran mano de Brea a Barros cambió la dinámica del combate. El avilesino hizo retroceder a Iago, que reaccionó y, lejos de ablandarse, se fue a por su verdugo poniendo a Brea en situaciones muy difíciles durante el resto del asalto. El cuarto fue más de lo mismo y se pudo ver a Barros muy ambicioso ante un Brea que bajó el ritmo y cedió el dominio. Un gran combate para finalizar el año que dejó un gran sabor de boca a todo el público. Más allá de la decisión arbitral, que cayó a favor de Héctor Brea de manera muy ajustada, actualizando su historial profesional a 6-1, el vencedor de la noche fue el boxeo.

La organización, que sigue apostando por combates igualados y no por 'rankear' a sus púgiles a cualquier precio, agradeció el esfuerzo de un Barros que ajustó su calendario para poder combatir, y que se ha ofrecido ya a volver para una velada benéfica.