«Es un buen momento para volver y al Hostelcur no le puedo decir que no» Fernando Sierra, durante un tiempo muerto con el Jolaseta. / E. C. «Mantener el altísimo nivel que tiene ahora mismo el equipo es el reto que tengo y lo hago con una enorme ilusión» Fernando Sierra. Nuevo técnico del Hostelcur J. L. CALLEJA GIJÓN. Viernes, 25 mayo 2018, 00:19

Fernando Sierra (Gijón, 1970) vuelve tras seis años al banquillo del Hostelcur Gijón Solimar, el club que es su casa y del que fue fundador. El entrenador que lo ganó todo con el club gijonés regresa con el reto de mantener el altísimo nivel que tiene el plantel que acarició este año el triplete. El gijonés se presenta de nuevo en su ciudad con el bagaje de una medalla mundialista con Colombia y con el histórico ascenso del Jolaseta.

-¿Cómo es que vuelve a su casa después de seis años?

-A una llamada del Hostelcur no le puedo decir que no. Además, pienso que es un buen momento para volver. He acumulado una buena experiencia tras conseguir una medalla en un Mundial con Colombia y un ascenso con el Jolaseta.

-¿Qué diferencias ha encontrado entre el equipo que dejó y el que ahora coge?

-Lo primero, la plantilla en sí misma, porque ha mejorado en todos los sentidos. Solo quedan Sara y Elena de mi etapa, pero ahora cuenta también con un buen ramillete de jugadoras jóvenes con mucho futuro y las que podrán venir.

-¿A nivel de club cree que el Gijón Solimar ha evolucionado?

-Sí, cada vez que hubo algún momento de 'crisis', casos de la marcha de jugadoras o de técnicos que han sido muy importantes, siempre ha crecido o ha dado un salto de calidad.

-Lo ganó todo en su momento con el Hostelcur, ¿podrá repetirlo?

-He vuelto porque tengo la ilusión de manejar bien este 'barco', que ahora es mucho más grande. Pero la filosofía es la misma que cuando empezamos. Primero, jugar bien y, luego, ya llegarán los títulos.

-¿Le ha llamado la atención la marcha de Peke y Casarramona?

-Entiendo que es llamativo que dos jugadoras con muchos minutos y un peso relevante salgan del equipo, pero a veces en un conjunto se producen este tipo de situaciones, aunque entiendo que el club tendrá sus razones. En esta ocasión, lo que toca es renovarse y hacerlo con acierto, por lo que habrá que ponerse manos a la obra.

-Con ellas sobre la pista había cuatro campeonas del mundo y el Hostelcur era un equipo invencible

-No solo era el favorito para pelear por todos los títulos, sino que practicó el mejor hockey sobre patines a nivel ofensivo, lo que tiene aún mayor mérito.

-Se comenta la posible vuelta de Natasha y Luchi. ¿Pueden devolver el nivel al quinteto?

-Nosotros estaríamos encantados de que pudieran volver, ya que están en ese grupo de entre ocho y diez mejores jugadoras de hockey del mundo. Es evidente que elevarían en gran medida el nivel de cualquier equipo.

-¿Será una tarea difícil superar el 'casi triplete' de Rubén Muñoz, a quien trajo al club?

-Realmente ha sido una temporada espectacular y repetirla o superarla no será fácil. Rubén lo ha hecho muy bien. La clave será mantener el nivel, que es altísimo. Si lo logramos, ganaremos más títulos. Pero luego hay que tener en cuenta otro factores como las lesiones y la suerte, entre otros.

-¿Será complicado encontrar el sustituto del presidente Xuan Ramón Naves, con quien el club logró sus mayores éxitos?

-De Naves solo tengo buenas palabras. Fue un trabajador incansable durante dieciséis años -se dice bien- y nunca quiso ser protagonista. Hay que agradecerle todo lo que hizo. Hhora le toca disfrutar como socio y aficionado, que se lo merece.

-¿Qué cambios tiene previstos?

-Tengo la responsabilidad de que el Hostelcur sea un referente del deporte en Gijón y Asturias ahora que han tenido más repercusión sus éxitos. Más que cambios habrá que seguir la misma línea desde que se constituyó el club.