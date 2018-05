Las campeonas arropan a las promesas Sara, Elena, Marta Piquero, Julieta, Andrea y Nuria Obeso, las campeonas del doblete del Hostelcur, estuvieron ayer en La Coruña, junto al equipo Sub 16, en el que jugó Sara Roces. / E. C. Siete de las diez jugadoras, encabezadas por Sara, disfrutaron en La Coruña con el bronce de las sub 16 gijonesas en los nacionales J. L. C. GIJÓN. Lunes, 21 mayo 2018, 00:39

Menos de 24 horas después de hacerse con el tercer título liguero, la plantilla del Hostelcur Gijón se desplazó a La Coruña para apoyar al equipo sub 16, que logró la medalla de bronce en los Campeonatos de España. Siete de las diez jugadoras de la plantilla, con la capitana Sara González Lolo a la cabeza, arroparon a las más jóvenes promesas, que les dieron la alegría de meterse en el podio final.

EL COMERCIO habló con ellas, felices tras la resaca ligera en la temporada del tercer doblete. Sara González aseguraba que «ha sido una campaña fantástica en todos los sentidos». «No se puede pedir más y ahora las pequeñas nos dieron esta alegría tras ganar las infantiles hace poco el campeonato regional», hizo hincapié.

La defensa del Hostelcur, pilar del laureado quinteto, subrayó que «lo ganamos casi todo». La marcha de Peke y Casarramona, dos de las cuatro campeonas del mundo del equipo, mermará posiblemente el potencial del plantel, pero la jugadora que porta con orgullo el brazalete del Hostelcur señaló que «el club ha sabido reinventarse siempre, unir las piezas y seguro que tendremos un 'cinco' competitivo».

Curiosamente, Sara Roces, campeona de Europa y de la OK Liga, jugó ayer con el equipo sub 16, con el que se colgó la medalla de bronce. «La verdad es que estoy contentísima. Ha merecido la pena darse este madrugón después de celebrar hasta tarde el título liguero», dijo. Para la canterana, «la temporada fue mejor de lo esperado». «Aproveché la oportunidad que me dio Rubén en el primer equipo y creo que le respondí muy bien a la confianza que depositó en mí», insistió.

Por su parte, la portera Elena González Lolo, que ha sido llamada para el 'draft' de la Selección Española absoluta, se mostró muy feliz por «cómo han salido las cosas, pues casi conseguimos el triplete, que hubiera sido la leche. Pero será difícil de repetir este temporadón». No obstante, a la hermana de la capitana Sara González le da pena la marcha de 'Peke' y Casarramona: «Somos como una familia y las vamos a echar de menos».

La internacional argentina Julieta Fernández, subcampeona del mundo con la selección absoluta de su país, destacó que «vinimos a apoyar a las 'peques' porque ellas también están con nosotras en todos los partidos». Sobre la temporada, explicó que «soñamos con la triple corona, pero todo salió a la perfección», aunque, por otra parte, lamentó, como sus compañeras, que «no estén el próximo año dos pilares del equipo como 'Peke' y Casarramona, pero seguro que las expectativas volverán a ser muy altas».

El ejemplo de las jóvenes

Mientras, la campeona del mundo Marta Piquero pone de relieve que «no se gana todas las temporadas una Liga y una Copa de Europa, por lo que he disfrutado al máximo ahora con las jóvenes, que, nos dieron una gran alegría con esta medalla». No obstante, este final ha sido, a su juicio, «un poco agridulce porque se van dos compañeras y amigas. Suplir a dos de las mejores jugadoras del mundo no será tarea fácil para la directiva».

Andrea Soberón y Nuria Obeso, las benjaminas de Hostelcur Gijón, junto a Sara Roces, también alentaron ayer a las sub 16 en La Coruña tras el festejo liguero. Soberón dijo que, personalmente, la campaña «ha sido increíble porque jugué al lado de las que fueron mis ídolos hace unos años y agradezco la oportunidad que medio con solo dieciséis años». Obeso, que vivió una temporada «espectacular en la que disfruté al máximo», también añorará a 'Peke' y Casarramona, que son dos grandísimas jugadoras, aunque asegura que la cantera pega fuerte, lo hemos visto en este campeonato».