AJEDREZ Carlos Suárez gana el Regional relámpago Carlos Suárez e Iván González. El Ensidesa vence en la modalidad de clubes por delante de los favoritos

El maestro internacional Carlos Suárez ganó el Campeonato de Asturias de ajedrez relámpago, que se disputó al frenético ritmo de tres minutos y dos segundos de añadido por cada movimiento efectuado. Con él empató a puntos, aunque con peor sistema de desempate, el maestro Fide praviano Iván González. El podio lo completó el grupista Alejandro Ortiz.

La clasificación quedó así: 1º. Carlos Suárez, con 9 (2247,00) puntos; 2º. Iván Suárez, con 9 (2149,60) puntos; 3º. Alejandro Ortiz, con 8 puntos; 4º. David Vigón, Berna Blázquez, Javier San Claudio y Jonás Prado, con 7,5 puntos; 8º-19º. Juan Manuel Acosta, Pelayo Quirós, Héctor López, Julio Uría, Pablo Suárez, Enrique Aparicio, Miguel Ángel Marino, Juan Ramón Rodríguez, Sergio Arias, Marcos Molina, Adrián Vázquez y Jorge Martín, con 7 puntos, hasta completar los ciento treinta y cinco participantes en la competición.

En la prueba destinada a los equipos se proclamó campeón el Ensidesa tras superar a los tres conjuntos favoritos: Real Oviedo, Grupo y Antonio Rico. El conjunto siderúrgico lo integraron David Vigón, Saúl Pérez, Javier San Claudio, José Manuel Alvariño, Fermín Jordi, Mario Menéndez, Miguel Ángel Lanza, Andrés Suárez y Justiniano Gutiérrez. La clasificación quedó de este modo: 1º. Ensidesa, con 13 puntos; 2º. Antonio Rico, con 11; 3º. Grupo Covadonga, con 10; 4º-5º. Real Oviedo y Siero, con 9; 6º-7º. Oviedo 93 y Universidad, con 8; 8º-10º. Ateneo 1881, Pablo Morán y Valdesva, con 7 puntos, hasta diecinueve formaciones participantes. Los ajedrecistas más eficaces fueron Carlos Suárez, del Antonio Rico, y Miguel Ángel Marino, del Grupo Covadonga, que vencieron en las siete partidas disputadas.

Juegos Escolares

Se disputó el torneo zonal gijonés de los Juegos Escolares en la modalidad de equipos de colegios, con una treintena de formaciones y más de un centenar y medio de participantes.

En categoría sub 8, la victoria fue para el Codema y conformaron el podio los colegios Cabueñes y Montedeva. En la competición sub 10, venció también el Codema y los medallistas fueron los dos representantes del San Félix de Candás. En el torneo sub 12, ganó el San Félix candasín y los dos equipos del Codema quedaron segundo y tercero. Por último, en el torneo sub 16, venció el Instituto Fernández Vallín. El Jovellanos y el Codema completaron el podio.