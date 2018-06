Chus Fernández no falla en casa

Esta victoria significa mucho para mí», afirmó satisfecho Chus Fernández (Academia Cilvil-CNSO) tras proclamarse vencedor en la prueba de distancia olímpica del Santander Triatlón Series, celebrado ayer en la zona de la playa de Poniente. Verónica Valle (Navia) fue la mejor en categoría femenina.

450 participantes tomaron parte en la matinal deportiva que convirtió a Gijón en referente de la especialidad a escala nacional, ya que más de la mitad de los triatletas procedían de otras comunidades autónomas.

La prueba de distancia olímpica abrió el programa de la competición, en la que también se disputaron carreras en las modalidades esprint y supersprint.

El deportista gijonés, que ya había conseguido algunos resultados de relevancia a escala nacional en pruebas de estas características, salió dispuesto a no dejarse sorprender y desde el final de la primera prueba (1.500 de natación), lideró la competición en solitario. En ese momento comenzó la exhibición del deportista del Academia Civil-CNSO, al que los 42 kilómetros de ciclismo del segundo segmento de la competición, le sirvieron para incrementar la ventaja sobre sus rivales. Ya en la T3, de 4,8 kilómetros de carrera a pie, no hizo más que afianzar su victoria. «Esta es una gran prueba. Agradezco el apoyo a todos los que me animaron durante la competición», señaló Fernández, al tiempo que no dudó en dedicar la victoria «a mi familia y a todo mi grupo de entrenamiento que me ayuda mucho».

Lucha por la segunda plaza

Mario Muñiz (Triatlón Oviedo) y Pablo Gómez (Academia Civil) protagonizaron una cerrada lucha por la segunda plaza en los últimos metros que se decidió a favor del ovetense, que se hizo con el segundo cajón.

Verónica Valle, por su parte, no tuvo demasiados problemas para conseguir el triunfo en categoría femenina. Beatriz Arroyo y Gabriela Viadero la secundaron en la línea de llegada.

Pablo Ortega (Triatlón Lugones), de igual forma, fue el mejor en la prueba de distancia esprint. Pablo Muñiz (Castrillón) y Víctor Calles (Triatlón Avilés) ocuparon las posiciones segunda y tercera, respectivamente.

Aida de la Fuente (Academia Civil-CNSO) alcanzó el triunfo en categoría femenina. Beatriz Blanco (Tribulls Triatlón) acabó segunda y la tercera plaza fue para Carla Fernández (Club Trialtón Oviedo).

Mario Alzaga se adjudicó el triunfo en la modalidad supersprint, en la que Diego Díaz y Kerman Alonso completaron el podio.

María y Raquel Alzaga, y Lucía Bueno, del Trialtón Gijón, acapararon los puestos de honor en la prueba femenina.