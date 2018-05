«Ni claustrofobia ni nada. 'La Correminas' no me da miedo» Luis Alberto Hernando, durante su participación en un ultramaratón de montaña que tuvo lugar en La Palma. / MIGUEL CALERO «Una carrera que se hace íntegramente por las galerías de una mina como el Pozo Sotón es algo exclusivo y novedoso. Es único» Luis Alberto Hernando Hexacampeón del mundo de trail EDUARDO ALONSO GIJÓN. Jueves, 31 mayo 2018, 00:13

El desazón al subir los casi 300 escalones por escaleras de madera, la oscuridad, la humedad, el silencio de unos túneles que dan la impresión de hacerse cada vez más pequeños... Esas sensaciones, y otras muchas más, se escucharán, el domingo, de boca de los protagonistas del Xtreme Trail Sotón. Entre ellos, un cuerpo forjado para una prueba que pertenece a otro genero de cosas. Porque Luis Alberto Hernando (Burgos, 1977) se mantiene en la cima de la élite de los corredores de montaña: un Guardia Civil, afincado en Jaca, seis veces campeón del mundo de trail.

-Su currículo es envidiable y no para de crecer: seis campeonatos del mundo de trail, el último aún 'caliente'.

-Me encuentro muy satisfecho. Estoy recuperándome del esfuerzo y buscando ganas para volver a entrenar ya que aún acuso el cansancio.

-Sus rivales se preguntan por el secreto de todos esos éxitos.

-Sobre todo, entrenar. Hacerlo lo suficiente y lo suficientemente bien para estar a la altura de un campeonato del mundo. Para eso se necesita motivación y muchas ganas. Son muchos los eslabones que forman la cadena. Lo primero, tener una familia de deportistas. Luego, haber encontrado un trabajo en la Guardia Civil que me permite entrenar como un profesional y hacerlo tranquilo porque tengo el futuro resuelto. Después, contar con patrocinadores. Y, por último, tener a mi lado a mi mujer, que me da cobertura, me acompaña y disfruta como lo hago yo.

-¿Es consciente de todo lo que ha logrado en su dilatada carrera?

-Si fuese otro deporte, probablemente no hubiera conseguido todo esto porque tienen más cantera. Hubiera sido más difícil o imposible porque son más competitivos. En esta disciplina, la mayoría de los corredores son aficionados. Hay pocos profesionales.

-Cambió el esquí por las carreras de montaña.

-Si me enrolé en las carreras de montaña fue para quitarme el mal sabor de boca que tenía con el esquí. En España lograba buenos resultados, pero, después, participaba en muchas copas de Europa y del mundo, incluso fui a los Juegos Olímpicos, y los resultados eran malos. Era difícil mantener la motivación porque el nivel que teníamos en el extranjero era justito. Era entrenar muchísimo de manera profesional para que los resultados no acompañaran.

-¿Le reconocen por la calle?

-En Jaca, donde vivo, sí. Fuera de ella, solo la gente relacionada que sigue las carreras.

-¿Qué rutina de entrenamiento sigue?

-En el invierno, en Jaca, suelo esquiar por la mañana y correr por la tarde. Mi trabajo es entrenar y representar a la Guardia Civil en las competiciones. Tengo esa suerte. Puedo trabajar de forma profesional. Durante el resto del año, estoy en la unidad de montaña de Pamplona, con un cuadrante de trabajo normal, lo que me complica los entrenamientos. Solo hago una sesión, la mitad de lo habitual. Pero, como estoy en temporada de carreras, no necesito tantas horas. Solo algo más de intensidad.

-¿Cómo se plantea esta temporada?

-Cada vez corro menos. He visto que es mejor para estar al 100%. Pienso que hacer tres o cuatro carreras importantes, más largas y que cansan más, es más beneficioso.

-¿Qué le parece la fiebra de este tipo de competiciones?

-Todos los corredores procedemos de otros deportes, las probamos y no dudamos en cambiarnos. La montaña, los senderos, nos enganchan.

-El Xtreme Trail Sotón no será una cita más...

-Será especial. Y tanto. Una carrera que se hace íntegramente por las galerías de una mina real es algo exclusivo y novedoso. Es una prueba única. Una muy buena idea.

-¿Le parece bien?

-La minería necesita llamar la atención, reinventarse, intentar orientarse y transformarse hacia el turismo y, por qué no, hacia el deporte.

-¿Tuvieron que convencerle demasiado?

-Me llamaron. Me hablaron de una carrera de cinco kilómetros, pero yo estaba metido con las de cien. Después me lo explicaron mejor. Que era la edición cero, que tenía un carácter promocional, con cincuenta participantes, todos invitados... Querían probar si era viable. Que la idea era competir en un entorno difícil porque vamos a ir a ciegas. No porque vayamos a oscuras, sino porque no tendremos la oportunidad de reconocer el recorrido. Va a ser una situación completarmente nueva: correr con esa humedad, esa temperatura, por sitios estrechos y mirando no solo hacia el suelo, sino también hacia el techo. Me vine arriba y decidí ir.

-¿Ha bajado alguna vez a una mina?

-No. Solo en en cuevas por mi trabajo. Pero ni claustrofobia ni nada. 'La Correminas' no ve da miedo.

-¿Qué condiciones espera a 550 metros de profundidad?

-Sobre todo, alguna zona técnica completamente vertical, por la que hay que subir por escaleras de madera, zonas estrechas, embarradas, humedad... No lo sé. Será una aventura.

-¿Están todos locos?

-Si nos ponemos a pensar, hay pocas cosas que tengan sentido. Lo que no sea comer o dormir... (risas).