La conexión argentina del Oxigar Belenos De izquierda a derecha, arriba, Jacinto Delbue y Seba Caroci; abajo, Franco Vartorelli, Juan Palero y Caio López. / JOSÉ PRIETO «Vinimos para ayudar al club a ascender y sólo pensamos en lograrlo», aseguran Seba, Juan, Jacinto, Caio y Franco Los cinco refuerzos del equipo avilesino irán «a muerte» en busca del ascenso de categoría SANTY MENOR AVILÉS. Sábado, 5 mayo 2018, 00:11

«Hoy hace un día lindo por fin». Con su habitual sonrisa, una gorra de Michael Jordan y la sudadera del Belenos se acerca Seba, flanqueado por sus 'paisanos' Caio y Juan. Los tres viven juntos en un piso de Llaranes, cerca de la iglesia del barrio, donde se han citado con LA VOZ. Ellos portan su inseparable balón de rugby, pero faltaba el mate, una bebida sin la que nos argentinos vivirían a duras penas. Que no cunda el pánico: el portador es el joven Jacinto Delbue, que acude a la cita minutos más tarde junto al lesionado Franco. Sólo falta Renzo, que se encuentra desempeñando sus labores en Imasa.

Los cinco argentinos son felices en Avilés. Apenas llevan unos meses -el primero en llegar fue Seba Caroci el 31 de enero-, pero el Oxigar Belenos les ha brindado la posibilidad de sentirse profesionales y están viviendo la experiencia al máximo. «Nos levantamos por la mañana y vamos al gimnasio, y por la tarde entrenamos con el equipo. Nuestra vida aquí es cien por cien rugby», asegura Seba.

Ninguno de los cinco protagonistas quiere hablar más allá de los cuartos de final de la fase de ascenso a División de Honor B que el Oxigar Belenos inicia esta tarde (Muro de Zaro, 18 horas) frente al Ferrol. «Vinimos al Belenos para ayudarle a ascender y vamos a ir a por ello a muerte». Una frase casi textual, pues Franco Vartorelli no podrá jugar esta tarde al sufrir en la final de la Liga Norte una luxación en el hombro. «Fue en el try -ensayo-. Me lancé con todo y en el choque se me fue para atrás el hombro». Su baja en los cuartos de final añade presión a sus compañeros, que intentarán brindarle la posibilidad de al menos disputar las semifinales. «Me da mucha bronca la lesión, porque ha llegado en la fase más importante de la temporada, pero ahora me toca recuperarme», asume.

El último en llegar al club fue Caio, rapidísimo zaguero que además es el más joven de todos los fichajes. «La adaptación tanto al club como a la ciudad ha sido muy buena. Me acogieron muy bien y estoy encantado compartiendo piso con Juan y con Seba». Franco y Jacinto viven también juntos, mientras que Renzo ya lo hace con su pareja. Su vida se centra en Llaranes, donde residen, entrenan y juegan, pero ya han tenido tiempo de conocer Asturias, una región «muy linda».

Entre trago y trago de mate, la conexión argentina del Belenos se conciencia para el partido de esta tarde. «Creo que es un rival que nos viene mejor que el VRAC. Juegan más parecido a nosotros y si estamos a nuestro mejor nivel podemos ganar», dice Juan. Importante evitar las tarjetas, pues Seba fue expulsado en la final y Juan estuvo diez minutos fuera al ver una amarilla por protestar. «Ahí fuimos un poco boludos», reconoce el pateador, que ayer cumplió 30 años y les pide a sus compañeros una victoria como regalo. «Estábamos avisados de que no podíamos protestar y lo hicimos». Seba, por su parte, considera excesiva su roja: «En Argentina se permite más el choque, no fueron jugadas para tarjeta y menos en una final». Con todo, los cinco apuestan por una victoria esta tarde. «Tenemos que empezar ganando sí o sí».