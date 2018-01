«La creación del Belenos femenino es muy importante para el deporte de la ciudad» Tres de las jugadoras del equipo, durante la sesión de entrenamiento del miércoles. / MARIETA Felipe Blanco, presidente del club avilesino, espera que «este tercer intento sea el definitivo», ya que «contamos con un equipo joven y de mucho futuro» SANTY MENOR AVILÉS. Viernes, 12 enero 2018, 00:08

El Belenos Rugby Club ha comenzado el año 2018, el de su vigésimo aniversario, anunciando la creación de un equipo senior femenino, el décimo dentro de la estructura de la entidad. Será la tercera vez que la sección compita de forma oficial, y el presidente del club, Felipe Blanco, confía en que sea la definitiva: «El grueso de jugadoras es muy joven, es de Avilés y creemos que tienen un gran futuro por delante. Además, actuarán como espejo para las niñas que tenemos en la escuela, que cada vez son más».

El equipo, que comenzará a competir mañana por la mañana en La Morgal, en la primera concentración del año de la Liga Norte de Promoción, está patrocinado por la multinacional Pasek, que también da nombre a la escuela del club tras una cuerdo de colaboración conjunto con la Fundación Deporte Avilés (Fundavi). «Una de las grandes apuestas de la empresa es la integración y la inclusión y consideramos que la mujer encaja perfectamente en ese papel», explica Felipe.

Desde el club se muestran «muy contentos» con la noticia, pues «es un paso más de crecimiento. Esta misma semana hemos superado el récord de licencias de la historia del club, alcanzando las 140. Es un hito histórico en el rugby avilesino». En ese sentido, «la creación del equipo senior femenino es una muestra más de que le trabajo que llevamos realizando desde hace varios años en los centros escolares está dando sus frutos, a través del programa 'Get into Rugby'. Gracias a la gente que trabaja en el club hemos podido reunir a un grupo de jugadoras jóvenes y esperamos que durante los seis meses que tienen por delante de competición disfruten y se empapen de este deporte».

Jordi Sánchez será el entrenador y Marina Duque, hermana del jugador del primer equipo masculino, Iyán, actuará como capitana y como responsable de la sección, ejerciendo de enlace entre el equipo y la directiva. «Marina es educadora infantil, diplomada en magisterio y ha estado colaborando con nosotros en el campus de verano. Será la encargada de coger las riendas del equipo femenino y lo cierto es que tenemos muchas esperanzas en este nuevo proyecto. Si sale bien y se consolida habremos cumplido con el objetivo y si no, no será por no haberlo intentado de nuevo».

Para Felipe Blanco, la puesta en marcha del equipo «es muy bueno para el deporte en Avilés que haya una nueva sección, un nuevo club. Desde la directiva vamos a darles todo nuestro apoyo y pondremos todo el empeño para que salga adelante en un año que, teniendo en cuenta que es nuestro veinte aniversario, esperamos sea muy importante para el club, con ese objetivo que tenemos de jugar la fase de ascenso con el primer equipo masculino, la creación del femenino y el debut del sub18 en una liga nacional como la Liga Norte».