-¿Sigue con tornillos en la mano?

-Llegué a llevar seis y una placa. Han sido muchos años haciendo deporte. Me he hecho una hernia, me he roto el peroné, también un hueso de la mano... Pero, en treinta años, considero que he tenido suerte. No he faltado a ningún campeonato de Europa o del mundo desde 2012.

-Dicen que es muy despistado.

-Sobre todo en las carreras, cuando intento ir rápido. Por problemas que tengo en los tobillos, tengo que mirar bien dónde piso y me ha pasado más de una vez que me he perdido y echado a perder la carrera.

-Su esposa también se ha animado a esto de los trails...

-Tampoco es tan deportista. Ha sido montañera, pero de montañismo. Sí que hace alguna carrera aislada, pero no entrena más de dos días a la semana. Pero le gusta el ambiente, acompañarme y ayudarme. Me lo pone todo en bandeja para salir a entrenarme y correr. Me acompaña y disfruta.

-Ha dicho que tiene cuerda para rato.

-Tengo cuarenta años y, viéndolo desde fuera, se acerca mi final. La lógica es la lógica. Pero no tengo ningún motivo para dejarlo: las lesiones me respetan, tengo ganas y me encuentro bien.