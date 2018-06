El Cuencas Mineras se juega el ascenso con el Díver

El Cuencas Mineras se jugará el ascenso a la OK Liga Femenina de hockey sobre patines ante el Díver Berenguela de Santiago de Compostela en el último partido del 'play off', que se disputará a las once de esta mañana en el polideportivo de La Felguera.

El equipo asturiano perdió ayer ante el Liceo de La Coruña (5-1), que vino con la mayor parte de las jugadoras que actúan en la máxima categoría, mientras que el Díver cayó, por 5-0, con las coruñesas.

Así las cosas, al Cuencas de Pola de Lena le bastaría con sumar un punto hoy ante el quinteto santiagués para dar el salto a la OK Liga Femenina, competición en la que acompañaría al pentacampeón europeo, el Hostelcur Gijón.