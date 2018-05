Cuidar las tarjetas, objetivo principal para la ida de cuartos en Llaranes Yusé atrapa un balón ante el VRAC Quesos Entrepinares B. / MARIETA El Oxigar Belenos inicia la fase de ascenso a División de Honor B con bajas importantes pero con fe en sus opciones S. MENOR AVILÉS. Sábado, 5 mayo 2018, 00:07

Jordi Sánchez, entrenador del Oxigar Belenos, coincide con sus jugadores. Si Juan y Seba ya están mentalizados para evitar las tarjetas a toda costa esta tarde, el técnico catalán reincide en la importancia de la disciplina. «Está claro que en la final fue un factor que nos condicionó mucho. Quince para quince nos fuimos al descanso 20-6 y en la segunda parte llegamos jugar quince contra trece. No nos puede volver a pasar». Para evitarlo, Jordi ha ejercido las últimas dos semanas como árbitro en los entrenamientos. «Yo pitaba los 'partidillos', les iba provocando y a todo aquel que protestara le mandaba dar una vuelta al campo», sonríe.

El preparador blanquiazul no quiere golpes en contra, mientras que el pateador habitual del equipo, Juan Palero, sí los quiere a favor. Tuvo en sus botas el título en la final y le sigue dando vueltas a la última jugada pese a la dificultad del lanzamiento. «Tenía mucha fe y creía que la iba a meter», asegura. «Contra el Ferrol será importante estar acertado para aprovechar los golpes a favor».

Sánchez adelanta que, después de pasar por el fisio y de no saltar al terreno de juego en la final, se vestirá esta tarde, aunque prefiere no dar más pistas al rival. Lo que está claro es que Gallu y Terry no llegan a tiempo y Ondina será duda hasta última hora. «Tenemos bajas importantes, pero confío en el equipo y soy optimista».

Con todo preparado, la fase de ascenso arranca esta tarde a las 18 horas en el Muro de Zaro. Antes, a las 16, amistoso de promoción entre el Pasek Belenos y el Candás.