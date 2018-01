VOLEIBOL La Curtidora Universidad visita al Sestao y doble choque para el Fertiberia La capitana de La Curtidora, Patry, en primer término durante los saludos iniciales del choque frente al Pozuelo. / MARIETA Intenso fin de semana para los equipos de la comarca que militan en Primera Nacional, con partidos complicados SANTY MENOR AVILÉS. Sábado, 13 enero 2018, 00:07

Superadas las vacaciones de Navidad, las jugadoras de La Curtidora Universidad de Oviedo y el Fertiberia Los Campos regresaron durante la semana a los entrenamientos para disputar los primeros partidos de la segunda vuelta de la competición en Primera Nacional. Mientras que el conjunto avilesino visita esta tarde al Sestao (polideportivo de La Benedicta, 19.30 horas), el corverano recibe una doble visita madrileña, hoy a las 20 horas y mañana a las 11.30.

Comenzando por La Curtidora, las avilesinas se desplazan a tierras vascas para enfrentarse al líder de la competición, que terminó la primera vuelta invicto tras once partidos disputados. El técnico local, Dani Berrio, no oculta que «será un partido muy difícil, no solo por el excelente nivel de juego del equipo contrario, sin por su juego de conjunto, basado en una gran recepción de dos jugadoras que les permite construir los ataques con soltura».

Para este encuentro, el preparador avilesino podrá contar con doce jugadoras: Patry, Iria, Celia, Irene, Alba, Alejandra, Vicky, Cerra, Asha, Raquel, Nieves y Ana, que intentarán repetir el buen nivel de juego mostrado en el final de la primera vuelta, que dejó al conjunto local en la octava posición de la tabla clasificatoria con 14 puntos, cuatro menos que el Fertiberia Los Campos. Cabe destacar el concurso de Cerra y Raquel, que llevaban varias semanas sin poder participar por motivos laborales y de estudio fuera de nuestra región.

Por su parte, el Fertiberia Los Campos, que finalizó la primera vuelta en sexta posición, a tres puntos del quinto, La Calzada, y a cinco del cuarto, Recuerdo, recibe este fin de semana una doble visita madrileña. Esta tarde, a partir de las 20 horas, se medirá al Rivas Ciudad del Deporte; y mañana a las 12.30 hará lo propio con el Mintonette Pozuelo. De los dos, el duelo más complicado es el de hoy, pues el Rivas es tercer clasificado, sólo superado en la primera vuelta por Sestao y Sayre Décimas.

Jesús Iglesias podrá contar con toda su plantilla, por lo que están convocadas Elvia, San Miguel, Susana, Patricia, Beatriz, Sandra, Iris, Sara Lebón, Ardura, Alba, Mariajo, Laura, Julia, María Rey, Sara López, Desy y Cadavieco. El Rivas ha perdido tres partidos de los once disputados, por lo que se trata de un rival duro, aunque curiosamente ha encajado más puntos que el cuadro corverano, que ha competido en todos los choques disputados hasta la fecha.

Aunque el objetivo del equipo dirigido por Jesús Iglesias no es otro que la permanencia en su primer año tras el regreso a Primera Nacional, por plantilla y posición en la tabla, en esta segunda vuelta tiene opciones de soñar.