Destacada actuación de José Ramón Estévez en Benidorm

José Ramón Estévez fue el más destacado de los quince ajedrecistas asturianos que participaron en el torneo destinado a los jugadores con Elo inferior a 2000 puntos del Festival de Benidorm, que reunió a 384 jugadores. Estévez terminó en la cuarta plaza, con ocho puntos de los diez posibles; mientras que Arturo Rionda e Iyán Guedes realizaron siete; Carlos Monge, seis y medio; Adán Álvarez y Blanca de la Peña, seis; Eduardo Castro y Juan Redondo, cinco y medio; Javier García, cinco; Carlos Muñiz y José González, cuatro y medio; Julio Alberto Acebal, José Antonio Lloveras y Omar Fernández, cuatro; y Ricardo Fernández, tres puntos. En la competición para los jugadores con ránking inferior a los 2300 puntos participó el maestro ovetense Antonio Acebal y terminó con cuatro puntos de los diez posibles, en el puesto 114 de 170 jugadores.

De forma paralela, se disputó la Copa de España de clubes en las categorías sub 18 y sub 12. En el torneo de los mayores participaron el Club Ajedrez Candás y el Grupo Covadonga. El primero finalizó en el puesto 22 y el segundo en el 24 de los 25 participantes. En el torneo sub 12 tomaron parte equipos del Real Oviedo, que terminó en el puesto 13, y del Grupo Covadonga, que finalizó un puesto más abajo de un total de 21 equipos participantes.