AJEDREZ École gana el Escolar en categoría sub 12
El Codema hace doblete en sub 8 y sub 10, el Naranco en sub 14 y el IES Fernández Vallín se impone en sub 16
GIJÓN. Miércoles, 21 marzo 2018

Finalizó el Campeonato de Asturias Escolar para equipos de colegios en sus cinco categorías de edad. En la más importante, debido a que el vencedor gana plaza para participar en el Campeonato de España, ganó el Colegio École de Llanera, con el equipo integrado por Lucas Antuña, Ismael Suárez, Gabriel Alonso y Alejandro Vega. La medalla de plata fue para el Codema Kárpov, de Gijón, el bronce para Villafría, de Oviedo, y la cuarta plaza para el Colegio Quirinal, de Avilés. En categoría sub 8 ganó el Codema Botvínik, de Gijón, equipo formado por Rodrigo Díaz, Adrián Blanco, Mateo Díaz, Martín Zarza y Saúl Díez. La plata fue para el conjunto gijonés del Codema Steinitz, el bronce para el San Fernando, de Avilés, y el cuarto puesto para el Germán Fernández Ramos, de Oviedo. En categoría sub 10 ganó el Codema Kaspárov, de Gijón, con el quinteto formado por Enol Morán, Sergio Muñoz, Adrián López, Alfonso Álvarez y Daniel Fueyo. La plata fue para el École, de Llanera, el bronce para el San Fernando, de Avilés, y cuarto quedó el Germán Fernández Ramos, de Oviedo. En sub 14 ganó el Santa María del Naranco, de Oviedo, que formó con Carlos Martínez, Pelayo Fernández, Aitor Siscar, Alba Junco y Alejandra García. La plata fue para el Patronato San José, de Gijón, el bronce para el École, de Llanera, y el bronce para el Calderón de la Barca, de Gijón. Finalmente, en categoría sub 16 venció el Instituto Fernández Vallín, de Gijón, integrado por Samuel García, Aída García, Nerea Cañón y Héctor Valtuille. La plata fue para el Codema Fischer, de Gijón, el bronce para el Aramo, de Oviedo, y cuarto fue el San Ignacio, de Oviedo.

El Oviedo, líder

El Grupo 64 recibió al Real Oviedo y perdió por la mínima. El Oviedo 93 ganó al Grupo Covadonga por 4-2, el Ciudad Naranco perdió por 1-5 frente al Ensidesa y el Antonio Rico y el Siero empataron. La tabla queda así: 1º. Real Oviedo, con once puntos; 2º. Oviedo 93, con ocho; 3º. Grupo 64, con seis; 4º-6º. Ensidesa, Siero y Grupo Covadonga, con cinco; 7º-8º. Antonio Rico y Ciudad Naranco, con cuatro puntos. El próximo sábado se disputará la séptima y última ronda de esta fase preliminar, en la que se jugarán los encuentros: Siero-Oviedo 93, Real Oviedo-Antonio Rico, Ensidesa-Grupo 64 y Grupo Covadonga-Ciudad Naranco. Los cuatro primeros se medirán para dilucidar el podio y los cuatro últimos lo harán para eludir las dos plazas de descenso.