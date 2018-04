Emilio Martín y Camila Alonso dominan en Avilés y se coronan campeones absolutos Emilio Martín, a punto de cruzar la línea de llegada en la Plaza de España. / MARIETA El duatleta onubense y la ferrolana se adjudicaron el triunfo en las pruebas de categoría elite CÉSAR SÁNCHEZ GIJÓN. Lunes, 9 abril 2018, 00:15

Avilés se desperezaba a primeras horas de la mañana, mientras que en la Plaza de España los participantes del paratriatlón hacían los últimos preparativos para tomar la salida una jornada que volvió a coronar a Avilés como la capital de duatlón español, donde Emilio Martín y Camila Alonso de hicieron con el título nacional en categoría elite.

La Federación Español a Triatlón es una de las que ha apostado sin reservas por el deporte adaptado y por unos deportistas que llevan al límite su espíritu de superación. Fue en el paratrialón cuando llegaría un nuevo título para la representación asturiana. El gijonés Rubén Martínez se impuso en la categoría PTS5 y contribuyó a mantener a Asturias en la parte alta del medallero final.

Todos los aficionados esperaban las pruebas de categoría elite, en las que los representantes asturianos lucieron un lazo negro en señal de duelo por el fallecimiento de Miguel Alonso, marido de Beatriz Tenreiro, que pocas horas antes había logrado el oro en la prueba standard.

La carrera femenina arrancó con Sara Bonilla como favorita al triunfo. Sin embargo, no tardó en comprobar que había otras duatletas en mejor estado de forma y que apuntaban a estar en lucha por el título. La T1 sirvió para realizar la primera selección de las participantes con opciones a la victoria.

El grupo de favoritas encaró el segmento de ciclismo conocedoras que esta prueba sería un trámite para que el título se decidiese en el tramo final de carrera pie. Fue entonces cuando Joselyn Brea exhibió su buen momento después de vencer una prueba del circuito francés de la especialidad. Lanzó un fuerte ataque y cubrió en solitario buena parte de los 20 kilómetros de ciclismo. El resto de competidoras conservaban fuerzas con vistas a luchar por el título, ya que Brea, por su condición de venezolana, no optaba al cetro nacional.

Brea no hizo más que consolidar su hegemonía en el tramo final de la prueba, en la que por segundo año consecutivo logró el triunfo. Más atrás se libraba una auténtica batalla por el oro. La deportista del Ferrol, Camila Alonso, realizó una buena transición, logró tomar la delantera a sus rivales y supo mantener la presión de Noelia Juan y María Varó en la lucha por el podio.

Camila Alonso, finalmente, se hizo con el título, por delante de sus dos rivales, que completaron los puestos de honor. «Estoy muy contenta por el triunfo, no me esperaba conseguir la victoria. Llevo una semana si entrenar demasiado bien», admitió la nueva campeona nacional, al tiempo que destacó que el de Avilés es «un circuito genial. Se nota en el gran ambiente que hay. Es un trazado precioso en pleno casco urbano».

Laura Álvarez, por su parte, fue la mejor asturiana en el campeonato y acabó en la posición 21. Lucía Vergara también tuvo un papel destacado y concluyó en la posición 25, séptima en categoría sub 23. Paula Herrero no tuvo su día finalizó en la decimoséptima plaza en sub 23.

El control de material y la presentación de los participantes en el duatlón de categoría elite masculino sirvieron como prólogo a la prueba, en la que los corredores tomaron la salida en un ambiente de auténtica excepción. Todos los especialistas sabían que sería una prueba de gran exigencia.

Los favoritos no escatimaron esfuerzas y se exprimieron desde el mismo momento de tomar la salida. Emilio Martín no tardó en ponerse los galones de campeón europeo y mundial para tirar con fuerza del grupo, que se estiró rápidamente llenando con el colorido de sus vestimenta el casco antiguo de Avilés. No hubo sorpresas y ninguno de los favoritos perdía la estela del internacional onubense.

Emilio Martín, Antonio Benito, Cristóbal García, Urko Herrán y Celestino Fernández conseguían dejar atrás a sus rivales al comienzo del segmento de ciclismo y comenzaba la lucha por el título. Herrán fue el primero en ceder ante el empuje de sus competidores, al perder el contacto con el grupo en una zona de curvas. Quedaban cuatro duatletas para repartirse las tres medallas.

Antonio Benito realizó una buena transición y comenzó la última prueba de carrera a pie con ocho segundos de diferencia sobre Emilio Martín, que tuvo problemas al sacar un pie del pedal.

Sexto título

Los aficionados comenzaron hacer pronósticos sobre si Martín tendría fuerzas para recortar la diferencia con Benito. El duatleta onubense volvió a ser el de las grandes ocasiones, el que le llevó a coronarse a escala continental y mundial. Fue en el último tramo del campeonato cuando tras neutralizarlo, se lanzó en solitario hacía la llegada: «No sé de donde saqué las fuerzas», comentó Martín, que cruzó la línea de meta entre los aplausos y el reconocimiento de los cientos de aficionados que se dieron cita en la Plaza de España para seguir la competición. Antonio Benito acabó segundo y la tercera plaza fue para Cristóbal García.

Era el sexto título nacional para el onubense que «dicho así, lograr otro campeonato parece poco, que no es importante, y para mí lo es mucho. Cada título suma y este ha sido muy especial. Avilés es ciudad en la que me encuentro muy bien y hoy quería intentar ganar».

«He tenido rivales muy duros. Ha sido una carrera muy bonita para los espectadores, pero muy difícil para nosotros», recalcó el ganador.