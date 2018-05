España, fuera de la Copa del Mundo 2019

El Comité Judicial y el Comité de Disputas de World Rugby (WR) decidió la no repetición del partido entre Bélgica y España disputado en Bruselas el pasado 18 de marzo, así como dejar fuera del Mundial de Japón a las selecciones de Rumanía, España y Bélgica por la no elegibilidad de algunos de sus jugadores.En lo que se refiere a la reclamación formulada por la Federación Española de Rugby (FER) para repetir el Bélgica-España, el Comité de Disputas reconoce la validez de los argumentos presentados por la FER, dado el conflicto de intereses generado por la designación de un árbitro rumano para dicho encuentro. Sin embargo, puntualiza que no hay evidencias de que los árbitros actuaran de mala fe. A expensas de un posible recurso, España no estará en cita mundialista de Japón.